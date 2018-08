Argentina es el quinto país más caro de la región para ir al cine y una entrada cuesta U$S 10

En promedio una entrada cuesta U$S 10. En Venezuela, cada ticket supera los U$S 61, mientras que México es el país más barato y cuesta apenas U$S 4,3.

Argentina ocupa el quinto puesto en el ranking de los países latinoamericanos con precios más caros para ir al cine. Así surge de un informe reciente de la consultora LR que comparó los precios en once países de la región, que concluyó que Venezuela tiene las entradas más caras, con un promedio superior a los U$S 61, mientras que en México cuestan apenas U$S 4,3.

Los datos marcan que en las salas 2D, el promedio en Argentina es de U$S 9,35, lo que en pesos - de acuerdo a la cotización del dólar a las 10:40 del 23 de agosto - representaría $ 287. La entrada en los cines argentinos cuesta, en promedio $260. Para las salas 3D, el precio es un poco más alto: U$S 10,08. En el ranking, Argentina se encuentra por debajo de Venezuela, Brasil, Uruguay y Colombia.

Venezuela es el país con las entradas más caras: U$S 61,7 para las salas 2D; y U$S 73,5 para las 3D. En Brasil, cuesta U$S 10,04, mientras que en Uruguay es de U$S 10,19; y en Colombia de U$S 10,29, siempre en las salas 2D. En las 3D, en esos países rondan entre los U$S 11,36 y los U$S 11,15.

Argentina es el país con más películas locales en cartelera.

El país más barato para ir al cine en la región es México, donde la entrada cuesta en promedio U$S 4,3. En Paraguay, el ticket tiene un valor apenas superior, de $S 5,16, mientras que en Ecuador la entrada cuesta U$S 6, en Perú U$S 8,08, en Bolivia U$S 7,81 y en Chile U$S 8,36.