Asamblea y voto: por qué Actrices Argentinas no acompañó la denuncia de Bertuccelli a Darín

La actriz Verónica Llinás explicó, mediante su cuenta de Twitter, cómo es el funcionamiento interno del colectivo Actrices Argentinas y el motivo por el cual decidieron no acompañar la denuncia de su colega Valeria Bertuccelli contra el actor Ricardo Darín.

Bertuccelli y Darín en una de las escenas de la obra que ambos protagonizaron.

A mediados de este año, Bertuccelli denunció que tuvo que abandonar la obra Escenas de la vida conyugal por el maltrato que habría sufrido por parte de su coprotagonista. Después de la entrevista con Luis Novaresio en la que dio los detalles de lo que había vivido, comenzó a recibir el apoyo de varias de las actrices que integran “Actrices Argentinas” en las redes sociales.

Fue Llinás quien ayer, mediante su cuenta de Twitter, explicó cómo fue el proceso y el motivo por el cual el colectivo decidió no apoyar esa denuncia. “Se trató en Asamblea y se votó. No hubo quórum para apoyar. Así es la democracia”, escribió en su perfil.

Se trató en Asamblea y se votó. No hubo quórum para apoyar. Así es la democracia. — Verónica Llinás (@VLlinas) 16 de diciembre de 2018

Todo se originó ante un tuit del periodista Ernesto Tenembaum que criticó el supuesto silencio que impera con respecto a las denuncias de abuso en la agrupación kirchnerista La Cámpora. “Tal vez sea una apreciación subjetiva. Pero leo acusaciones espantosas sobre los principales referentes de La Cámpora por parte de militantes mujeres. Y en mi TL no percibo que las reproduzcan ni que pidan explicaciones ni que se enojen. Es un segundo abuso que las dejen solas”, escribió el periodista.

La actriz Verónica Llinás explicó los motivos por los cuales el colectivo no acompañó a Bertuccelli.

Ese tuit generó la indignación de varias de los miembros del colectivo. Llinás le remarcó que su labor se da en el medio de una ausencia del Estado en la materia y que no tienen todos los recursos para poder dilucidar cada uno de los casos que les llegan. Tenembaum como consiguiente procuró explicar que había un error de interpretación, ya que él no se refería a ningún colectivo en particular.

Después fue más allá y comparó al abandono, que él dice que sufren las denunciantes en el mencionado caso, con el que sufrieron los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once. Ante la respuesta de una usuario que replicó el tuit y cargó por la falta de apoyo a Bertucelli, Llinás explicó el motivo.