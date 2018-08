Asia Argento, una de las denunciantes de Harvey Weinstein, acusada de abusar de un menor

Figura prominente del movimiento #MeToo contra el abuso sexual en Hollywood y denunciante de Harvey Weinstein, Asia Argento ahora enfrenta una acusación de abuso por parte del actor Jimmy Bennett.

Argento habría tenido una relación sexual con un joven de 17 años.

De acuerdo a una denuncia judicial reflejada por el new York Times, el hecho se remonta al 2013, cuando la actriz italiana tenía 37 años y la víctima 17. Ambos habían compartido elenco en la película The Heart is Deceiftul Above All Things, estrenada en el 2004.

En el episodio relatado por Bennett, fue a visitar a Argento al hotel Ritz-Carlton de Marina del Rey (California, Estados Unidos) acompañado por un familiar que se retiró luego de que ella pidió charlar a solas con el joven.

De acuerdo al actor, su colega le dio bebidas alcohólicas y luego de besarlo, le practicó sexo oral antes de proceder a tener una relación con penetración. La actriz luego se tomó varias fotografías con él, las cuales fueron incluidas en la presentación judicial.

Una de las fotografías que Argento se tomó con Bennet el día del abuso.

Considerando la edad de Bennett en aquel entonces y el hecho de que la edad de consentimiento en el estado de California es de 18 años, el acto constituye un delito de abuso de menores. El joven señaló que aquel encuentro afectó su salud mental y dañó su carrera artística.

Según pudo averiguar el New York Times, Argento alcanzó un arreglo económico con el denunciante y pagó 380 mil dólares para cerrar el caso.

El caso Weinstein

Hija del director italiano Darío Argento, la actriz se convirtió en una de las activistas más reconocidas del movimiento #MeToo luego de revelar la violación de la que fue víctima a manos del magnate cinematográfico Harvey Weinstein en 1997. Además, fue la última pareja de Anthony Bourdain, el célebre chef y conductor televisivo que se suicidó en junio pasado.

El empresario eventualmente fue procesado por tres casos de abuso sexual, pero no por el hecho relatado por Argento. Actualmente está siendo juzgado por un tribunal neoyorquino.