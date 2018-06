BTS: la banda de K-pop coreana que destronó a Justin Bieber y a One Direction

El grupo BTS se consagró como la primera banda en ser nominada en los Billboards el año pasado al ganar como el 'Artista más popular en las redes sociales'. Desde ese momento, no pararon de crecer. Y por si fuera poco, en la edición de los premios de este año volvieron a destronar al canadiense. Son el primer artista de habla no inglesa que se sitúa en el número 1 de la lista “Artist 100”, desplazando al rey indiscutible de la categoría: Justín Bieber.

Sus videos superan los 300 millones de reproducciones

Pero eso no es todo. Los siete coreanos están dejando atrás a varios grupos, incluso a la boy band más reconocida de Inglaterra, One Direction, quienes hicieron de sus canciones de las más populares últimamente en casi todo el mundo.

Las voces de los millennials debutaron en el puesto uno de las listas de álbumes del Top Chart Billboard 200 con su último disco Love Yourself: Tear. De esta manera, es el primer número para un grupo de Corea del Sur y el trabajo de una agrupación de K-pop en liderar ese ranking . Más si se tiene en cuenta que el disco está cantado principalmente en coreano. La última banda que logró ese preciado lugar fue Il Divo, con el disco Ancora, en 2006.

Otro de los grandes pasos de BTS es haber vendido 135 mil discos vendidos en Estados Unidos, lo que se trata del comienzo de la invasión musical del K-Pop en los Estados Unidos.

El gran éxito de BTS se debe a que descubrieron que interactuar con sus fans y hacerse cercanos con ellos los ayudaría a que su música sea más cercana.

Para conocer a cada uno de los integrantes, BigBang te resume quiénes:

Rap Monstser

기.. #RM Una publicación compartida por 방탄소년단 BTS 김남준 RM (@btsnamjoon) el 5 de Abr de 2018 a las 10:38 PDT

Se llama Kim Nam Joon tiene 22 años y es el líder de BTS. Es bailarín y productor musical, aunque ha revelado que cuando entró a la banda no sabía bailar. En una entrevista reveló que cuando era estudiante no sabía a qué se dedicaría en su vida y que no tenía sueños. Al conocer al resto de la banda aseguró sentirse con ganas de crear y sumar proyectos.

Suga

Una publicación compartida por Min Yoongi (@bts_yoongi) el 21 de May de 2018 a las 11:59 PDT

Su verdadero nombre es Min Yoon Gi, tiene 21 años y es rapero, bailarín, compositor y productor. Desde pequeño, sabía que iba a ser rapero. Una de sus metas actuales es perfeccionar su inglés y japonés además de mejorar su técnica vocal.

J-Hope

Tiene 20 años y su apodo surgió de resumir su nombre. Jung Ho Seok es rapero, bailarín, compositor y coreógrafo. Según el resto de los integrantes de la banda es la 'mamá' de todos por su preocupación de los miembros de la banda. En ese sentido, asegura que su prioridad es la salud debido a que para cumplir sus metas deben ser saludables.

Jimin

Park Jimin de 19 años es cantante, bailarín y modelo. Sus compañeros aseguran que es el más tímido pero, quizás por eso mismo, las fans aseguran que es el más encantador.

Jin

Su nombre es Kim Seok Jin, tiene 21 años y es el cocinero de BTS. Según dijo en una entrevista, cuando tiene hambre le empieza a parpadear un ojo y disfruta mucho ver a la gente comer.

다녀올게요! Una publicación compartida por 김석진 BTS (Kim Seok Jin) (@jinbts_officials) el 13 de May de 2018 a las 10:40 PDT

V

Kim Tae Hyung tiene 18 años y es vocalista y bailarín. Es el más inquieto del grupo y es el integrante que más cambios de look realizó en su cabello.

sorry sorry �� Una publicación compartida por BTS TAEHYUNG - V �� (@btstae) el 7 de Feb de 2018 a las 7:46 PST

Junk Kook

Jeon Jeongguk de 18 años es cantante, rapero y bailarín. Es vergonzoso con las fans y afirma que las tres condiciones para ser feliz son la salud, el amor y tener honor.

Aparte de tener el grupo, los distintos miembros trabajan en sus discos solistas.