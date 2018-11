Baby, lapidario con Navarro: "Es un grano lleno de pus y de odio, ya no está más gracias a Dios"

La pelea entre Baby Etchecopar y Roberto Navarro, ocurrida en abril del año pasado, volvió a cobrar fuerza en las últimas horas después de que se diera a conocer el video en el que se lo ve a ambos periodistas intercambiando golpes de puño en los pasillos de Radio 10.

Baby Etchecopar habló de su fuerte pelea con Navarro: "Me da vergüenza verme en el video. Esto es una cloaca del espectáculo"#EnAmerica - https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/C8A9qOm62w — América TV �� (@AmericaTV) 22 de noviembre de 2018

Consultado sobre el clip, Baby se refirió al momento que tuvo que pasar, acusó a Navarro de trabajar de “forma directa y bajar línea” a favor del kirchnerismo y aseguró que todo fue un plan en su contra para intentar desvincularlo de la empresa.

“Me da mucha vergüenza. Nunca pensé, de los 35 años que tengo de carrera, ver que me agarro a trompadas con alguien”, dijo.

En diálogo con Intrusos, el conductor de "El Ángel del Mediodía" explicó que “cuando se caen los Kirchner, este tipo (por Navarro) laburaba de forma directa, bajando línea, para (Oscar) Parrilli y Máximo (Kirchner). Entonces tenían que dejar los medios y había que echar a Baby, pero yo tengo 20 años acá adentro”, detalló el periodista, dando a entender que la pelea fue premeditada.

Y sumó: “Por eso no se le ocurrió mejor idea que provocar un despido con suspensiones. Entonces mandan a este personaje. Yo entraba al baño e hice una broma, de la que hacía todos los días. Cuando voy a salir del baño, me pega una trompada de atrás y en todo momento le dije ´¡pará bolu..! estamos en la radio, vamos afuera´. Pero parecía una gallina”.

Cabe recordar que un técnico de la radio dijo mientras los tres estaban en el baño "¿Qué olor que hay en este lugar?" y Etchecopar sumó al chiste: "¡Olor a kirchnerista!". Esto, claro está, derivó en la fuerte pelea entre los periodistas y el resto de la historia es conocida: Baby sigue en Radio 10, mientras que Navarro se tuvo que ir por la puerta de atrás.

Baby Etchecopar y Roberto Navarro, enfrentados.

En este marco, Baby fue lapidario con el periodista de El Destape y sentenció: “Ya él no está más, gracias a Dios, en nuestro medio. Afortunadamente nos pudimos sacar de encima a ese personaje. Son como un grano lleno de pus y de odio. Como no tienen otro recurso, acuden a esa violencia berreta de gallinero. Yo no me meto en estos temas, es la cloaca del espectáculo”.