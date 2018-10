"Barats" y millones de dólares: Alex Caniggia presentó un polémico video donde quema billetes

Alex Caniggia volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. Fiel a su estilo provocador, esta vez el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis compartió en su cuenta de Instagram fragmentos de su nuevo clip musical donde hace alarde de su vida de lujos arriba de una cama con un acolchado estampado en dólares y quemando, al mismo tiempo, un fajo de billetes de la moneda gringa.

Las críticas, obviamente, no se hicieron esperar, aunque esto poco le importó al hijo del ex jugador de la Selección Argentina. "Barats, canción para todos los que te critican y se meten en tu vida, los barats, esos seres que están debajo de nuestro nivel", escribió el hermano de Charlotte.

Alex Caniggia sigue provocando a sus seguidores en las redes sociales.

El tema se llama "Barats", una palabra que viene utilizando el cantante en sus posteos desde que el país sufrió una gran devaluación de su moneda. "¿Qué pasa manga de putitos barats? Están preocupados porque subió el dólar? ¡Yo me voy a Miami!”, había dicho a los gritos.

Quema de billetes en una cama adornada con la moneda estadounidense.

Durante la canción, el hijo de Caniggia dice que pertenece a la alta sociedad y que los demás son unos "barats", es decir, de clase baja. Además sostiene que él vale más de un millón de dólares elevando su ego por los cielos.

"I' m from the high society. You're from the low society. Ustedes son todos unos barats. Yo valgo más de un millón. No es mi culpa que tu novia quiera ser mía. Es tu culpa por tener la cuenta vacía", reza un fragmento del tema.

Días atrás, y lejos de arrepentirse, Alex había vuelto a provocar a los internautas, aunque esta vez lo hizo a bordo de un yate en las paradisíacas playas de Miami.

"Estoy acá, viviendo la vida que ustedes no pueden vivir, y bueno, chúpenla. Estoy viviendo bien pija. Disfruten de mi Instagram, seguidores que no pueden vivir esta vida de lujo", señaló en ese entonces.

¿Qué le pasa?