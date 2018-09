Barbie Vélez salió al cruce de Schwartzman, el ex novio que la acusó de violenta

Hace poco más de una semana, Diego “El Peque” Schwartzman confirmó, aunque sin nombrarla, que tuvo un fugaz romance con Barbie Vélez que terminó en insultos y agravios. Según contó el tenista, debido al trabajo de ambos la relación no prosperó: "Pensé que íbamos a discutir, pero nos pusimos de acuerdo y anduvo todo bien hasta que me fui de la casa”, contó.

Y disparó: “Al rato vi varias llamadas perdidas y una nota de voz en el teléfono…Me dijo de todo. La nota de voz decía: ´vos sos un pelotudo, pensé que eras diferente a los demás. Sos un boludo y la persona que nos presentó también es un boludo...´”, contó el deportista.

Si bien no nombró a la hija de Nazarena Vélez, quedó claro que se refería a ella cuando comenzaron a hacer claras referencias con términos como José Amalfitani y el barrio de Liniers, para hacer mención a Vélez, y otros como "Barbaridad", para referirse a Bárbara.

Barbie está en pareja de Lucas Rodriguez, el hijo del difunto marido de Nazarena.

Consultada por estas inusuales declaraciones, la actriz negó haber mantenido una relación con el tenista argentino y aseguró que le “molestó” que la hagan quedar como una “estúpida” cuando nada de eso pasó. “No, relación no. Lo conozco, pero relación no hubo”, explicó.

Y agregó: “Sinceramente no me di por aludida, porque sino no me hubiesen llegado un par de mensajes unos años después. Así que me parece que si hubiese terminado así, no habría sido ése el final. Tampoco me gusta quedar como una tonta, no está bueno”.

En diálogo con Intrusos, Barbie dio a entender que Schwartzman habría intentado conquistarla tiempo después de la supuesta ruptura y aclaró que no hizo nada. “No hice nada, eso me molestó. Pero no pienso hablar mal, le mando un beso enorme y tengo la mejor. Tampoco me interesa quedar como una estúpida cuando no fue así”, arremetió.

Schwartzman está ubicado en la posición 13 del ranking ATP.

Y cerró: “Relación no hubo. Lejos de un noviazgo. Tengo el mejor recuerdo, pero no está bueno hablar mal, y sobre todo cuando no ocurrieron así las cosas”. Al finalizar, la ex participante del Bailando aclaró que no iba a hablar más del tema por respeto a su actual pareja.