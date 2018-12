Barón mandó a Lourdes a hablar con su marido y la bailarina la trató de "machista"

Todo comenzó por un comentario que hizo Lourdes Sánchez en el programa Los Ángeles a la mañana sobre el contrato que tiene Jimena Barón en el Bailando a la mañana que despertó el enojo de la actriz. "Ahí hay algo contractual, ella siempre tiene que abrir. Yo creo, eh. No llegué a leer el contrato. Pero siempre abre...”, disparó la bailarina ante la sorpresa de todos.

Rápidamente desde Twitter la cantante desmintió los dichos de la mujer de Pablo “Chato” Prada y la mandó a hablar con el productor si quería saber detalles de su contrato con LaFlia. “¿Contractual? Yo ruego no abrir eh, pregúntale a producción, bah a tu marido más fácil. Tal vez a veces garpa más tirar buena onda que andar tirando mierd… todo el tiempo”, escribió.

Pero el cruce no terminó ahí, ya que Barón volvió a disparar contra Lourdes en la pista del Bailando por un sueño. “Es algo que me puede perjudicar en el certamen. Pero ya viene diciendo que soy un torro y que no cree en mi pareja con Mauro (Caiazza) pero ahora dije ‘esto no’ porque es mentira y no creo en la inocencia de tirarlo con buena onda”, señaló.

El mensaje de Jimena Barón en las redes sociales.

Al mismo tiempo, la actriz afirmó que descree de la “buena intención” de la bailarina, ya que considera que puede chequear la información directamente con su marido. “El Chato es el marido y lo puede chequear en un segundo. Es absolutamente mentira y yo no quiero abrir. Tenés más tiempo de ensayo y el jurado tiene más coreos para comparar”, explicó.

Y, visiblemente enojada cerró: “Cuando uno habla del otro, se tiene que bancar que el otro le conteste”. Lo cierto es que tras escuchar las palabras de Barón, Lourdes no se quedó callada, redobló la apuesta y tildó de “machista” a la cantante: “Me pareció un mensaje medio machista, que me mande a hablar con mi marido. Yo tengo opinión propia”, sentenció.