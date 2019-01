"Básica, psicópata y tóxica" Ivana Icardi prendió el ventilador y aniquiló a Wanda Nara

La llegada de Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos al país no estuvo exenta de polémicas. Es que Ivana, hermana del futbolista y ex Gran Hermano no dejó pasar la oportunidad de manifestar su disgusto con su cuñada.

Ivana no tuvo reparos en criticar duramente a Wanda.

"La triunfadora y exitosa llega al país, y vuelven las cuentas truchas a bardearnos", escribió el miércoles en Twitter denunciando agresiones de "trolls" en la red social. "¿Casualidad? No lo creo. O sea, qué triste hacerte cuentas para auto defenderte, con razón no suelta el celu ni para c...., tiene mucho que contestar".

La triunfadora y exitosa llega al país y vuelven las cuentas truchas a bardearnos, CASUALIDAD? NO LO CREO �� osea, qué triste hacerte cuentas para auto defenderte, con razón no suelta el celu ni para ��, tiene mucho que contestar — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 31 de diciembre de 2018

La diatriba de Ivana no terminó ahí: tildó a Wanda de "psicópata", "narcisista" y "persona tóxica" y agregó un mensaje evidentemente dirigido a Mauro.

Al tonto le mostrás la luna y te mira el dedo.. dejense de envidia, dinero,fama y todo lo superficial, estoy hablando de una psicópata y creen que esas cosas son importantes����‍♀️ a ver qué harían si un familiar cae en manos de alguien así — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 1 de enero de 2019

"Al tonto le mostrás la luna y te mira el dedo. Déjense de envidia, dinero, fama y todo lo superficial. Estoy hablando de una psicópata y creen que esas cosas son importantes, a ver, ¿qué harían si un familiar cae en manos de alguien así'?", señaló.

Viaje a Rosario

El jueves, mientras tanto, el matrimonio Icardi viajó a Rosario -ciudad natal del futbolista- para visitar a su familia. Y el gesto no hizo más que aumentar la ira de Ivana.

Jajajajajaja��es todo a propósito. Si digo no ven a mi flia, va a ir sí o sí a verla. Es tan básica que solo les da bola para llevarme la contra. El resto del año le da asco todo lo que venga de Rosario o GC(donde esta mi mama). Dios todo lo ve ���� — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 3 de enero de 2019

"Es todo a propósito. Si digo que no ven a mi familia, va a ir sí o sí a verla. Es tan básica que sólo les da bola para llevarme la contra", se despachó en Twitter. "El resto del año le da asco todo lo que venga de Rosario".

Saben lo bueno? Que ninguno la puede ver pero se muerden la lengua por poder pasar un rato con mi hermano �� ahora quiere demostrar “raíces” y “familiaridad”. He visto llorar a mi viejo y a mi abuela por él. A mi me la vas a venir a contar? �� — Ivana Icardi Rivero (@iicardi7) 3 de enero de 2019

La joven aseguró que ninguno de sus familiares quiere a Wanda pero "se muerden la lengua por poder pasar un rato" con Mauro. "He visto llorar a mi viejo y a mi abuela por él. ¿A mí me la vas a venir a contar? Ay, mi mamá, esa sí que sufre de verdad. Mi papa obviamente es feliz con sus nietos, no la va a caretear. ¡Igual no le queda otra, su casa está a nombre de ella! Se llegan a pelear y chau casa", agregó.