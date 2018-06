Basta de dudas: uno por uno, todos los integrantes del jurado del Bailando 2018

Mucho se habló de cómo iba a reemplazar Marcelo Tinelli a Carolina “Pampita” Ardohain como jurado del Bailando por un sueño. A fin de año, la modelo rechazó la propuesta de seguir evaluando a los participantes del certamen y aceptó cambiar de vereda para conducir su propio programa por la pantalla de Telefe. A partir de ahí, fueron muchos los nombres que gustaban en la producción.

Pampita no formará parte del Bailando.

El primero en la lista fue el de Nicole Neumann, hoy panelista de Cortá por Lozano. Su rivalidad con Pampita, su separación de Fabián Cubero y sus contantes peleas con Mica Viciconte –actual pareja del defensor de Vélez- y su ex amiga, Ivana Figueiras, la convertían en la opción ideal.

Pese a esto, las negociaciones con la ex mujer de Poroto no prosperaron debido a que ella no quiso bajar sus pretensiones económicas. Fue entonces que se originó el quiebre con la producción, ya que la modelo pidió “una fortuna” para formar parte del equipo.

Según informaron en Los Ángeles a la mañana, la modelo pidió recibir cada mes 400.000 pesos libres de impuestos. Es decir que la producción de LaFLia le debía facturar, en el caso de aceptar las condiciones, casi 800.000 pesos para que le queden 400.000 en blanco, en la mano.

"No sos Pampita", le dijeron a Nicole cuando pidió esa suma.

De esta manera, Pablo Prada y Federico Hoppe –los productores de máxima confianza de Tinelli- optaron por elegir a la opción más firme y segura: después de algunas reuniones, Laurita Fernández –protagonista de Sugar- aceptó ser parte del jurado de este año.

Laurita supo ser parte del staff de bailarinas, participó como partenaire de Fede Bal y después lo hizo como “famosa” al lado del hijo de Carmen Barbieri. Supo ganar el certamen de baile y de danza sabe, mucho más que el resto de sus compañeros de jurado.

Laurita Será jurado del Bailando.

Sin embargo, en los últimas semanas a Tinelli le surgió otro problema. Moria Casán –histórica integrante del jurado- reveló que no iba a formar parte del staff del Bailando 2018 por una supuesta disputa de “egos” con el conductor de Showmatch.

“El que dijo que yo iba a estar fue él (por Marcelo Tinelli). Dijo: ´Están confirmados Polino, Moria y De Brito´. Yo no había dicho nada, ni siquiera me habían pagado. Con esa desprolijidad, mirá sí voy a decir algo”, había explicado la conductora de América TV.

Tinelli se quedó sin voz y Moria lo reemplazó el año pasado, algo que disgustó al conductor según La One.

Y agregó: “La verdad es esta: un día en Intrusos pregunté si entendían algo (del acuerdo) de LaFlia, Indalo y Canal Trece. En el momento que yo dije que no entendía lo que era LaFlia, del riñón de ellos le mandaron un mensaje a Marina Calabró diciendo ´preguntale a Moria Casán por qué no va a estar más en el jurado´. Empezaron a jugar ellos, salió de ellos”.

Moria había dicho que “no quería” participar del programa que conduce Marcelo Tinelli y sentenció: “Si quieren hacer uso y abuso, conmigo no va. Es una jugada obvia y predecible de ellos”. Pero, al parecer, el propio conductor estaría deseando limar asperezas con La One, por lo que organizó una suerte de reunión secreta durante la noche del viernes para convencerla.

Flor Peña será parte del jurado.

Lo cierto es que el conductor desea volver al viejo formato de cinco jurados y con Marcelo Polino, Ángel de Brito y Laurita Fernández, le restan decidir dos. Uno de ellos será Florencia Peña, quien cada vez que le tocó reemplazar a algunos de los integrantes lo hizo de buena manera. Y en esa línea, Moria sería quien integre el quinto y restante lugar.

Si bien es casi un hecho de que La One aceptará la propuesta y seguirá formando parte del show que se emite por canal Trece, la producción de LaFlia baraja otras posibilidades: Juana Viale está en carpeta y es una de las candidatas a reemplazarla. También siguen las negociaciones con Nicole, aunque la bella modelo no quiere bajar sus pretensiones.

El programa volverá en agosto.

El programa comenzará finalmente, según pudo saber BigBang, el próximo 6 de agosto, una vez terminado el Mundial de Rusia, al cual seguramente Marcelo Tinelli acudirá en los próximos días.