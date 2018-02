Belén Benzo, la tercera en discordia, negó haber tenido un romance con Defederico

La modelo dialogó con BigBang y desmintió los rumores que lo vinculan al futbolista. "Me tienen podrida estos dos con sus trapitos al sol", deslizó

Separados desde hace dos meses, los buenos tratos parecen haber terminado entre Cinthia Fernández y Matías Defederico. El futbolista, una vez más, volvió a sentarse en el living de Los Ángeles a la mañana y reveló que su ex mujer solo lo desbloquea para insultarlo. "Hoy me levanté y tenía mensajes, de las tres de la mañana, puteándome”, detalló el ex jugador de Huracán.

Pero mientras que Defederico reprochaba que su ex no le deja tener contacto con sus tres hijas: Charis (4), Bella (4) y Francesca (3), Yanina Latorre dio a entender que el futbolista ya habría encontrado consuelo en los brazos de una vieja conocida.

“¿Te puedo hacer una pregunta porque yo te espío? Anoche vos subiste una historia a Instagram, papito. En la historia, había una foto de un brindis y decía ‘un día por esos buenos momentos que no podemos publicar pero jamás olvidaremos’”, detalló la panelista.

Según la mujer de Diego Latorre, esa misma postal que compartió Defederico en su cuenta de Instagram, fue publicada por Belén Benzo, un supuesto ex amor del jugador. “Esto no termina acá. Y hay una chica, Belén, de otro momento de tu vida que puso lo mismo, el mismo día. La dejaste a Cinthia y los tipos cuando se van, se van por otra…”, dijo, sin reparos, Yanina.

¿Quién es Belén Benzo? Se trata de una bella rubia que fue señalada como la tercera en discordia en la relación entre Defederico y Cinthia Fernández hace dos años. Fue en 2016 cuando el nombre de Belén comenzó a circular gracias a que la protagonista de Mahatma denunció haber encontrado, en su momento, un diálogo cómplice entre el jugador y la blonda.

Por aquel entonces, a la ex vedette se le soltó la cadena y disparó acusaciones y amenazas en todas direcciones en las redes sociales. A Belén, el supuesto romance de Defederico, no le quedó otra que salir a defenderse y asegurar que con el ex futbolista de Independiente eran solo amigos.

“Ella leyó dos mensajes que se pueden malinterpretar. Pero yo tranquilamente puedo hablar con un amigo y decir, ‘bueno, nos tomamos un vino’. Nos juntamos a tomar unos mates y no solos, con amigos”, explicó hace dos años la mujer, que rápidamente negó las acusaciones.

Lo cierto es que la figura de Benzo cobró gran fuerza en las últimas horas gracias al comentario de Yanina Latorre. Sin embargo, al ser consultada por BigBang sobre los rumores que instaló la panelista del ciclo de El Trece, la rubia desmintió el supuesto romance. “No tengo nada que ver. Lo que asegure Yanina, es un problema de Yanina”, le aseguró a este portal.

Al ser vinculado, una vez más, a Belén, Defederico también desmintió esta información, aseguró que Benzo había intentado contactarse con él. "Yo tengo bloqueada a Belén. A los tres días de separarme, me mandó un mensaje y la bloqueé. Yo estaba en mi casa, con mi perro”, sostuvo el ex de Cinthia Fernández.

Frente a esto, Belén desmintió al futbolista y aclaró que no se contactó con él cuando se enteró de su separación. “No lo busqué, para nada, yo estoy haciendo un duelo de una separación que tuve hace poco. Así que nada de esto me interesa menos en este momento. De verdad te lo digo. Nunca me interesó este circo y siempre me mantuve con esa postura”, remarcó.

Por último, se refirió a la ruptura entre Cinthia y el futbolista, y aseguró que está cansada que de la involucren en sus problemas. “No me dedico a nada que tenga que ver con la televisión, ni estudio nada que me lleve a la televisión. Por eso recalco que me tienen podrida estos dos con sus trapitos al sol”, cerró, muy molesta, con estos rumores.