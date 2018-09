Bertuccelli redobló la apuesta y volvió a disparar contra Darín: empujones, gritos e insultos

A mediados de junio, Valeria Bertuccelli se animó a hablar de la mala experiencia que vivió como compañera de Ricardo Darín durante su participación en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal. “Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato….Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas”, había contado la actriz.

Bertuccelli volvió a apuntar sus cañones contra Darín.

En aquella oportunidad, Bertuccelli habló de maltratos y de un falso rumor que corrió acerca de que se había enamorado. Lo cierto es que Darín no tardó en salir a defenderse, le pidió disculpas a la actriz, y señaló que "el movimiento femenino, la ley del aborto y el Ni Una Menos" contribuyen a "momentos de hipersensibilidad" en la sociedad.

Lo cierto es que más de tres meses después, la actriz volvió a referirse al tema en una nota con Página 12 y fue mucho más específica en su denuncia. “Trabajaba en situaciones muy tensas: con gritos, puteadas, pésimo clima de trabajo. Alguna vez escuché decir a alguien en la tele ‘ay, pero por unos grititos’ y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme”, explicó.

Y siguió: “Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos. Me ha pasado de estar en una escena muy difícil de hacer (…) donde tenía que caer al piso partida del llanto y a la mitad de eso él estaba al costado del escenario, en bambalinas por supuesto, la única que podía escucharlo era yo, puteando a los gritos. Obviamente eso atenta contra tu trabajo”.

Durante la nota, Bertuccelli señalo que constante mente, a cada escena, se escuchaban insultos de Darín tras bambalinas. “Lo llamaba y le decía: ‘Ricardo yo no puedo trabajar así por favor no me lo hagas más’, y él me decía ‘estás loca, ¿qué te pasa? estás loca’. Al rato me mandaba un mensaje: ‘Perdoname, mañana hablamos’. Al otro día me pedía disculpas llorando“, contó.

Y agregó: “Desde que yo dije que me iba hasta que hice mi última función todo fue peor. Hasta que pasó esa última semana de la obra donde en una escena había un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Él no me pidió disculpas por el empujón. Y yo pedí que en la próxima función hubiera alguien viendo porque si no, no me subía al escenario”.

Darín se había mostrado dolido y enojado.

Por último, tras pedir una reunión para hablar sobre esa situación puntual, la actriz se encontró con el mismo maltrato de parte de Darín. “Me llamó primero de la misma manera, diciéndome que yo estaba loca, y al otro día(…) tuvimos una charla donde me dio una explicación y me dijo que le cambiaron la plantilla y se resbaló, por eso había caído más fuerte sobre mí”, cerró.