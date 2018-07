Beso apasionado: cómo celebraron Juanita Tinelli y Toto Otero sus diez meses juntos

Juanita Tinelli y Tomás "Toto" Otero, el hijo mayor de Florencia Peña, viven desde hace 10 meses un amor discreto pese a la notoriedad de sus familias. Sin embargo, para celebrar este tiempo de relación decidieron dejar de lado el bajo perfil y festejar, a su manera, en las redes sociales.

El posteo que Juanita le dedicó a Toto.

A través de Instagram Stories, la hija de Marcelo Hugo sorprendió a todos al publicar una postal que se la ve recostada junto al hijo de la actriz y dándole un apasionado beso. "10 meses. Te amo infinitamente", escribió la joven It girl frente a sus más de dos millones de seguidores.

Si bien son discretos a la hora de mostrarse juntos, no es la primera vez que los tortolitos compartes postales juntos en las famosas historias de Instagram y se dedican todo tipo de mensajes. Por ejemplo, a finales de marzo fue “Toto” quien le dedicó algunas palabras a su novia.

Al cumplir seis meses de relación, el joven de 15 años no sólo le declaró su amor a la hija de Tinelli, sino que también había celebrado aquel aniversario. "Medio año mi vida, por muchos más juntos", escribió el hijo de Mariano Otero junto a una cariñosa postal junto a Juanita.

Em mensaje de Toto cuando habían cumplido 6 meses de noviazgo.

A su vez, a días del comienzo del Bailando por un sueño, Florencia Peña habló de su debut como jurado del certamen de baile y le dedicó algunos segundos de charla al romance de su hijo con la hija del conductor de Showmatch. “Marcelo me planteó que era muy libertina, yo le dije que era muy estructurado”, contó, muy divertida, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

En esa línea, la actriz y flamante jurado del Bailando 2018 dijo que es muy “compinche de Juana” y reveló qué le dijo a su hijo sobre la relación y su famosa nuera. “A mi hijo Toto le digo que no se vaya a separar ahora que estoy encariñada. Juana es recontra bienvenida en mi casa, la adoro, es buena y tiene un corazón lindo”, sostuvo.

Flor Peña y Juanita Tinelli.

Por otra parte, Flor se refirió a su rol en la pista de baile y aclaró que ella no le faltará el respeto a ningún participante. “Yo no soy irrespetuosa ni maltratadora, eso no me va a salir porque no soy así en la vida. Si soy exigente y no me gusta que se tiren a chanta. Estuve en el Bailando y sé cómo es cuando alguien te critica lapidariamente, no pienso que haya que salir con el látigo duro”, cerró.