¡Bienvenido Francisco! Ailén Bechara y su novio se convirtieron en padres

En la tarde del martes, Ailén Bechara escribió un extenso posteo en su Instagram donde le contó a sus seguidores que se despedía de la panza porque pronto iba a internarse para esperar la llegada de su bebé.

Así, acompañada de su novio Agustín Jiménez, la ex azafata de Guido Kaczka ingresó a la sala de parto para tener por césarea a su primer hijo, Francisco.

Ailén Bechara y Agustín Jiménez se convirtieron en padres.

Ante la llegada del pequeño, la rubia quiso compartir con sus fanáticos la foto del niño, y a través de un tierno posteo, mostró una foto de los momentos posteriores a la llegada del bebé.

"Les presentamos a Francisco. Nació anoche 19/06 con 3.300 kilos. ¡Bienvenido amor de mi vida!", sostuvo emocionada.

El martes, Bechara escribió una extensa carta para contar cómo se sentía ante la llegada de Franscisco, y además de mostrarse feliz, sostuvo que el embarazo fue uno de los momentos más mágicos de su vida.

"Despidiéndome del estado más maravilloso que me ha tocado vivir. Del más perfecto y mágico. Del más incómodo y cómodo a la vez. El que más me hizo desconocerme y conocerme. Que me hizo llorar y sentir mucha felicidad a la vez. Que me hizo conocer el amor verdadero y más puro. Ese estado pasajero del cual no quieres irte nunca pero esperas que termine. El que sabés que te cambia la vida para siempre", contó.

Finalmente, le agradeció a sus seguidores por el apoyo y los buenos comentarios, y se despidió con un video donde mostró las últimas horas de panza.