1 /3 [BigBang Kids] Topa: "Me voy a dedicar a trabajar siempre para los más chicos" [BigBang Kids] Topa: "Me voy a dedicar a trabajar siempre para los más chicos" [BigBang Kids] Topa: "Me voy a dedicar a trabajar siempre para los más chicos"

El mayor referente del género infantil reveló detalles del espectáculo, conversó con BigBang y reveló desde cómo era de chico hasta qué hace antes de ir a dormir. Diego Topa es el ídolo máximo de los más chicos. En cada paso que da sobre el escenario es aclamado, arengado, ovacionado y más. Como un rockero en medio de un recital o un jugador de fútbol luego de un gol, Topa recibe gritos agudos ensordecedores. “La alegría de los chicos, su risa, son mi motor”, dice.

Topa celebra 18 años junto a Disney.

El animador infantil celebra 18 años junto a Disney. Recientemente estrenó Disney Junior Express en Concierto, un show en el que incluye la presentación especial de Princesita Sofía y Doctora Juguetes, por primera vez en el país.

“Es un show sorprendente. Es una producción compartida con Disney y mi productora, T Realizaciones. Es una propuesta para compartir en familia. Es una gran fiesta para cantar, bailar, y divertirse con los grandes éxitos del programa”, resume. Como no podía ser de otra manera, El Capitán Topa comparte el escenario con Rulo Rolando, Rulo Ricardo, Carlos, Natalio, Francis, y el gran cocinero Arnoldo, entre otros personajes.

Pero la gran sorpresa es que por primera vez la Princesita Sofía y Doctora Juguetes hacen su show. “Es un momento que disfruto mucho. Los chicos las aman y logramos que sean parte. Es la primera vez que vienen al país y se sorprende el público de verlas. Y deliran con las canciones. En ese momento soy un espectador más”, cuenta Topa que se presenta en el Teatro Opera Orbis Seguros de Buenos Aires de martes a domingo, durante las vacaciones de invierno.

Según el artista, el éxito de su carrera se debe a la dedicación constante a su público, a la perseverancia y a su deseo pero rápidamente menciona a su equipo y agradece a Disney por confiar en él.

La Princesita Sofía.

“Es maravilloso cumplir 18 años con Disney, es una responsabilidad también porque me ven niños de todas partes del mundo. Es algo que se dio mágicamente y año tras año me llena de felicidad ser parte de esta gran producción y poder aportar ideas y trabajar en equipo”, cuenta.

La dirección del espectáculo de Topa está a cargo de Osqui Guzmán, las coreografías son de Gustavo Carrizo asociado con Nina Iraolagoitía, y la dirección artística de Santiago “Tato” Fernández y Natalia del Castillo.

“Somos un equipo muy grande y detrás de escena pasamos muchas horas pensando, creando y preparando todo. Incluso al momento de crear las canciones buscamos que cada composición incluya distintos ritmos porque es una manera de sumarle información musical a los chicos y que cuando crezcan puedan reconocer estilos que escuchaban de chicos, esa es otra manera de acercarles información”, suma. Con ingenio y con letras divertidas, Topa enseña a los chicos a comer verduras, a decir gracias y a hablar de los sentimientos sin vergüenza.

En su espectáculo quiere que toda la familia se integre, que sea un momento compartido y por ese motivo desea que se tomen fotos y se filmen mientras ven su show. “Creo que es una manera de tener un recuerdo de ese momento en el que van al teatro y están juntos. Recuerdo que de chico salía con mi abuela o mi padre y me encantaba vivirlo con alegría. Y deseo generar eso mismo. Lo veo y me emociono", contó.

Diego disfruta de cantarle a los niños y también probar canciones fuera del repertorio infantil. En su canal de YouTube compartió distintas versiones de hits populares e incluso se anima a reversionar a Sandro.

“Amo cantar y me divertí en hacer otras versiones en dúo y como solista”, cuenta pero aclara aclara que no piensa cambiar de público. “Siento que nunca voy a dejar de dedicarme al mundo de los niños. Es lo que me gusta. Me siento bien. Creo que nunca dejaré de dedicarme a eso. Pero también me imagino en el rol de director de otros proyectos”, sumó y afirmó que aspira ser como Carlitos Balá.

"Me gustaría ser como él, que uno lo ve y es un símbolo de la infancia de todos. Me genera emoción sentir que hay niños que se criaron con mis canciones, incluso hay adolescentes que me cuentan que me veían cuando eran chicos. Todo eso es lo que me suma energía para seguir creando", remarcó.

Topa también está entusiasmado con su participación en el proyecto de Cris Morena que homenajeará a Romina Yan en el Gran Rex para el 5 de septiembre, mes en el que se cumplen ocho años de su fallecimiento.

Romina junto a Diego.

"Cris me convocó para ser uno de los integrantes de este homenaje increíble a Romi y estoy feliz. Va a ser una fiesta llena de canciones, de música y de bailes. Se va a formar un ambiente de mucha emoción y alegría, porque se pondrán en escena todos los hits que pertenecen al mundo de Cris Morena y Romina. Están convocados artistas como: Axel, Natalia Oreiro, Diego Torres, Peter Lanzani, Lali Espósito, Luisana Lopilato y muchos más. Hay que recordarla con mucha alegría, era lo que ella trasmitía. Con Romi compartí Play House Disney, aprendí muchísimo del amor que le tenía a este medio, me emocionaba verla como era como mamá, una gran madre, dedicada y amorosa como también sobre el profesionalismo que tenía", manifestó el animador de chicos.

En el final de la charla, Diego contó qué hace con su tiempo libre. "Me gusta cocinarme porque con tantas giras y viajes no suelo comer comida casera y mucho menos prepararla. Preparo de todo. Veo a mi familia también y a algunos amigos pese a que todos estamos a mil mantengo el vínculo con mi grupo de toda la vida y con gente que fui conociendo en mi profesión pero que sabemos vernos fuera de lo laboral", repasó y se declaró fan de la serie de Luis Miguel.

"Trato de seguir el ritmo a la serie de Luis Miguel pero lo voy viendo cuando puedo. Lo que me encanta ver son los capítulos de Friends antes de dormirme. Reírse y mirar de otra manera las escenas, los diálogos, eso me gusta".