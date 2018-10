Boneta, el intérprete de la serie de Luis Miguel, llegó al país, comió una fugazzeta y calentó a Jimena Barón

La serie de Luis Miguel por Netflix revitalizó la carrera del cantante y alzó la de sus protagonistas. Este es el caso de, por ejemplo, Diego Boneta, el actor que interpretó al “Sol” mexicano en la tira y que aterrizó hace pocas horas en la Argentina. En su llegada, Boneta fue recibido por cientos de fanáticas de la serie que marcó un antes y un después en su vida.

El actor llegó al país para filmar una publicidad y aprovechó la ocasión para sacarse fotos y firmar algunos autógrafos. Pero mientras algunos programas de espectáculos luchan por conseguir la exclusiva con el actor mexicano, Marcelo Tinelli hizo público su deseo de tenerlo en vivo en el programa que conduce casi toda la semana por la pantalla de El Trece.

Según el conductor, su intención es hacer con Boneta lo mismo que logró con Izán Llunas, el joven actor español que sorprendió con su gran actuación de Luis Miguel en la serie del cantante, durante la noche del debut del ciclo. “Qué bueno que justo que arrancamos esta semana con el ritmo de los éxitos de Luis Miguel, que venga a ShowMatch a cantar”, escribió.

El actor anticipó su arribo en Instagram.

Lo cierto es que Tinelli, minutos más tarde, remarcó que no está cerrada la visita del actor al programa y señaló que es un simple deseo. “¡No está confirmado Diego Boneta en ShowMatch! Me escriben todos, pero les aclaro que es un deseo, porque lo admiro desde que lo vi en la serie de Luis Miguel en Netflix”, explicó el conductor del Bailando 2018.

Que bueno que justo que arrancamos esta semana con el ritmo de los éxitos de Luis Miguel, venga a @ShowMatch a cantar @DiegoBoneta ❤️�� — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 8 de octubre de 2018

No está confirmado @DiegoBoneta en @ShowMatch !!!! Me escriben todos, pero les aclaro que es un deseo, porque lo admiro desde que lo vi en la serie de Luis Miguel en @NetflixLAT — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 8 de octubre de 2018

Lo cierto es que la llegada de Boneta entusiasmó a muchos, sobre todo a Jimena Barón. La actriz y cantante se mostró fanatizada y no disimuló sus ganas de conocer a Boneta. “Se me ha volado la tanga, yo justo bailo ese día, ¿verdad? ¡O te maquillo Marce! ¡O voy a baldearle el camarín!!, señaló la ex de Osvaldo al enterarse que Tinelli lo quiere en el programa.

El primer plato que probó el actor en Buenos Aires.

El actor mexicano contó en su cuenta de Twitter que lo primero que comió en su llegada a Buenos Aires fue una pizza fugazzeta. El próximo jueves 11 de octubre comenzará el ritmo “Luis Miguel” en el Bailando por un sueño y la producción del ciclo sueña con tener al actor en el piso. ¿Aceptará el ofrecimiento que le haga Marcelo Tinelli?