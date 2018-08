Brujería y mordaza: los abogados de Salazar y Redrado acordaron que no se hable más del tema

Nadie esperaba semejante reacción, pero Luciana Salazar estuvo dispuesta a dejar mal parado a su ex pareja, Martín Redrado, luego de algunos entredichos entre ambos. La modelo no solo contó que el economista le hizo una suerte de “brujería”, sino que además compartió un audio en el que se puede escuchar al ex presidente del Banco Central confesando el hecho. Todo un escándalo.

Redrado y Salazar en medio de un escándalo.

Lo cierto es que, sin lugar a dudas, esto repercutió en la imagen de Redrado y según le confirmaron allegados del economista a BigBang, está “destruido” por el momento que le toca vivir por culpa de su ex. “Se quiere matar Martín, esto le resta a su imagen”, aseguraron.

Según habían revelado en Los Ángeles a la mañana, este nuevo escándalo comenzó a raíz de un intercambio de mensajes entre Luli y Redrado. “No me llames nunca más en tu vida. Te vas a una isla. Para mí estás muerto a partir de hoy. Mentiroso, mitómano”, le habría escrito Salazar.

La respuesta de Redrado habría sido un escueto y simple: “Informate bien”. Al parecer, la bronca de su ex respondería a las imágenes en las que se lo puede ver al ex secretario de Comercio en una isla junto a su supuesta novia, Lulu Sanguinetti. De esta manera, cada uno con sus abogados, los mediáticos decidieron solucionar todo esto antes de que la situación empeore.

La cantidad de mensajes de tarotistas y brujas que me llegaron tanto por aca como al instagram es genial. No sabia tambien que te congelen significa que se te corten los caminos en todos los sentidos mmmm �� — luciana salazar (@lulipop07) 25 de agosto de 2018

Según pudo saber BigBang, cerca de las 10 de este mismo martes, Fernando Burlando –abogado de Redrado- y Ana Rosenfeld, quien representa a Salazar, se reunieron para intentar llegar a un acuerdo y evitar que los protagonistas sigan revelando intimidades en las redes.

Consultado por este tema, Burlando advirtió que se habría llegado a un acuerdo entre Luli y Redrado, y que seguramente se dará a conocer antes de este viernes. “Vamos a preparar un convenio para bajar decibeles. Lo haríamos antes del viernes”, aseguró el letrado.

Y continuó: “Tengo que ver si Ana (Rosenfeld) está de acuerdo con lo que escribí, pero creo que no habrá ningún problema. Vamos a dejar constancia de la prolijidad de esto para resaltar el prestigio de Redrado y de una gran mujer como lo es Luciana Salazar”.

Domingo 12 de Agosto me paso a buscar @martinredrado por mi casa con mi hija,fuimos a su casa y sucedio lo del vaso. Estan todas las pruebas y @AnaRosenfeldOk fue testigo en una charla de los 3. Si martin lo niega queda en evidencia que mintio — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

El mediático letrado sostuvo que para que esta “instancia superadora” prospere, será clave que la modelo respete la condición de “hacer un poquito de silencio” y evitar las redes sociales. “Estas cosas ya quedaron atrás. Cuando una pareja termina la relación siempre queda algún tipo de situación entre ambos”, concluyó Burlando, quien horas atrás había señalado que esto podría haber derivado en un juicio.