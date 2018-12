Bublé habló de los lujos de su mansión, la falta de sexo y contó cómo pasaron Navidad con Luisana

Michael Bublé y Luisana Lopilato permanecen en Canadá desde el nacimiento de su tercera hija, Vida. La pareja se instaló hace pocos meses en su nueva y lujosa mansión ubicada en Burnaby, la ciudad natal del cantante. Y, tal como lo anticipó BigBang desde su construcción, la casona cuenta con más de un excéntrico lujo.

“Me hice construir una cancha de hockey sobre hielo en mi casa. Juego mucho para mantenerme en forma y me encanta. Odio el gimnasio, siento que cuando estoy ahí los minutos no pasan más, pero no me canso de patinar sobre hielo”, reconoció el cantante en una reciente entrevista.

Además, reconoció que mantiene su peso gracias a la ayuda de la argentina. “Mi mujer es demasiado saludable. Así que almorzamos carne con ensalada, pollo con ensalada. A veces, pescado con ensalada. ¡Comemos mucha ensalada!”, bromeó, al tiempo que destacó: “Amo que se haya casado conmigo. Es muy hot. La verdad es que es una mujer hermosa”.

La rutina, pese a la mudanza de Vancouver a Burnaby, permanece inalterable para los Bublé cuando se instalan en Canadá. “Pasamos a buscar a los chicos a las dos de la tarde por el colegio y después vamos a ver a mi abuelo. Tiene 91 años y ama que pasemos tiempo con él cuando estamos en el país”.

“Mi mamá y mi papá vienen mucho de visita a nuestra casa y pasamos tiempo ahí, o vamos al shopping o a la plaza”, detalló. Pero las costumbres argentinas también se imponen durante la estadía en el país del Norte. “Soy fan del hockey, pero mis hijos aman el fútbol por sus raíces argentinas”.

El nacimiento de Vida también tuvo un impacto en el día a día familiar. “No es fácil tener dos chicos y un bebé. Nosotros somos padres presentes, pese a que tenemos una niñera que nos ayuda y a la que amamos”, reconoció. “Desde que nació Vida, nos cuesta encontrar tiempo para estar a solas; en especial porque Lu sigue amamantando”.

La cena es siempre a las seis de la tarde. “Después, Lu se va a dormir cerca de las once de la noche porque se queda viendo programas de la televisión argentina. Ahí es cuando yo me pongo a pensar en mi equipo de fútbol de fantasía”, bromeó, al tiempo que reconoció: “Cuando está muy cansada, me dice que me ama, se da vuelta y se queda dormida en cuestión de segundos”.

“Por lo general nos levantamos temprano, como a las siete de la mañana. Mi hijo Eli ama la leche, así que le preparo la mamadera y me siento con él a desayunar. ¿Qué como? Tostada con palta y huevos”.

Cómo pasaron la última Navidad

“Fue la mejor de mi vida. Estuvimos en nuestra casa, con toda nuestra familia y no en un hospital”, destacó en alusión a las festividades del año pasado que coincidieron con el diagnóstico de Noah. “Tocamos música navideña, los adultos tomamos mucho y los chicos corrían por todos lados. Contraté cocineros para que nadie tuviera que cocinar o lavar los platos”.

Lujos, excentricidades y mucha comodidad: cómo es por dentro la nueva mansión de Michael Bublé y Luisana Lopilato

Después de más de tres años de construcción, Luisana Lopilato y Michael Bublé finalmente se instalaron junto a sus tres hijos (Noah, Elías y Vida) en su fastuosa mansión ubicada en la pequeña ciudad canadiense de Burnaby. La actriz, que permanece en el país del Norte desde el nacimiento de su hija menor, compartió un video que grabó en su nueva cocina mientras cocinaba el pavo con el que celebraron el Día de acción de Gracias.

Además, la rubia mostró en su cuenta de Instagram la doble muralla que los separa del resto de sus vecinos. Cabe recordar que, en su momento, el pueblo elevó un reclamo dado que el cerco no cumplia con las reglamentaciones de la zona. Sin embargo, la pareja se comprometió a cubrirlo con árboles y, al final, lograron hacerse de la privacidad que buscaban.

Aunque en su momento los vecinos los cuestionaron por violar diversas normas del código de construcción regional y hasta acusaron al alcalde de haber beneficiado a Bublé por su fama, parece que el anuncio del desembarco de la famosa familia le trajo un gran beneficio a la ciudad: las propiedades se incrementaron, según un reciente informe de la consultora inmobiliaria BC Assessment en un 7.13 por ciento.

Así, la nueva tasación de la increíble “casita” en la que vivirá Luisana junto a su familia también se incrementó, pese a que todavía falta mucho para que puedan habitarla. En sólo un año, el valor de los 9.303,71 metros cuadrados de terreno ubicados sobre la calle Government pasó a ser de 11.746.000 de dólares canadienses, el equivalente a 11.463.245 estadounidenses. ¿Cuánto había pagado por ellos el cantante en 2015? Sólo un millón.

Se trata de la casa más cara de la ciudad. La propiedad tendrá siete dormitorios, quince baños y hasta una pista de hielo construida en el sótano para que el cantante sus hijos mayores, Noah y Elías, puedan disfrutar de uno de sus deportes preferidos. ¿Para Luisana? Una cancha profesional de tenis, deporte del que se confesó “fanática”.

Los caprichos millonarios de la pareja

Luisana y Michael decidieron comenzar la obra en 2014, un año después del nacimiento de su primogénito, Noah. Por ese entonces, el cantante desembolsó cerca de un millón de dólares por los dos lotes ubicados sobre la exclusiva Government Road, frente al que fuera su colegio primario.

Y fue entonces cuando violaron la primera restricción de la ciudad, que no permite la unificación de terrenos que superen los 8.000 metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tienen ellos? 9.303,71.

Con una fortuna valuada por Forbes en 150 millones de dólares, los costos de la construcción no son un problema para Bublé. Sólo el año pasado, el cantante facturó 45.5 millones, y en 2014 sumó 51 palitos más a la fortuna familiar.

Lejos de las modestas construcciones de clase media que lindan con la suya, el canadiense quiere una mansión a todo trapo.

“Aunque no lo crean, estoy construyendo una pista de hockey profesional en el sótano de mi nueva casa”, reveló el cantante en una entrevista televisiva.

“Soy fanático de los deportes. Y quiero que mis hijos puedan divertirse. Voy a invitar a los jugadores locales”, bromeó, pese a que, aunque pocos lo saben, es dueño del equipo de la ciudad, los Burnaby Angels.

La pista tendrá 720 metros cuadrados, la mitad del tamaño reglamentado por la liga NHL, y estará ubicada en uno de los dos sótanos de la mansión. Según los planos e informes presentados, la propiedad tendrá sólo un piso, aunque se sumarán dos niveles subterráneos. Y acá, una vez más, la pareja violó el código de construcción: la cantidad de metros cuadrados cubiertos casi duplica a la permitida.

“Noah es fanático del fútbol y del hockey. Todas las mañanas le preparo un jugo de vegetales y, para que lo tome, le digo que es lo que toman los jugadores de hockey. Michael también es fana, es enfermo de los Vancouver Canucks”, reconoció tiempo atrás Luisana.

Aunque suele practicarlo con poca frecuencia, la actriz argentina también se dio un gustito a la hora de planificar su “nidito de amor”.

¿Qué pidió? Tendrá su propia cancha de tenis y, para sobrellevar las bajas temperaturas del país del norte, construirá una pileta climatizada en los 557 metros cuadrados que tendrá de jardín. El exterior se completa con una “casa de servicio” de 55.74 metros cuadrados.

El polémico muro que indignó a los vecinos

Aunque todas las propiedades del barrio mantienen un tipo de construcción de frentes abiertos y jardines amplios, Bublé y Lopilato se negaron a mostrar su intimidad.

Por tal motivo, la pareja le ordenó al arquitecto a cargo del proyecto, el canadiense Michael Green, la construcción de un muro de dos metros y medio, similar al de la mansión de Sandro en Banfield (para conocerla por dentro, hacé click acá).

“La pared es necesaria por motivos de seguridad, pero será suavizada con setos a lo largo de su cara exterior”, fue la justificación que dio el arquitecto en el informe presentado ante la alcaldía de la ciudad.

¿El problema? El código de la ciudad sólo permite paredones de un metro de altura. “¿El doble del permitido? Es indignante, definitivamente no me gusta nada”, se quejó Boris Prykhopko, uno de los futuros vecinos de la pareja.

Otra vecina, que evitó identificarse, escribió una dura nota de opinión en el diario local, Burnaby Now. “La construcción ya desentona tanto con el barrio que es difícil creer que la ciudad lo haya permitido. Ni hablar del búnker de hormigón que están armando para rodearlo”, se quejó.

La polémica se desató el nueve julio del año pasado, cuando el concejo de la ciudad se reunió con los representantes de los vecinos para discutir, entre otros temas, la mansión de Bublé. Y, aunque los pedidos fueron aprobados porque se alegó una problemática especial de “seguridad” y “privacidad”, el voto no fue unánime y dividió a los ciudadanos. Incluso la presidenta del comité, Charlene Richter, se manifestó en contra.

Pese a que el representante del canadiense desestimó la polémica y aseguró que jamás recibieron ninguna queja, el propio cantante salió al cruce y negó haber recibido un trato preferencial por su fama o los millonarios aportes que año a año hace al hospital local y al centro de autismo de la ciudad. “Se manejó de la misma manera que cualquier otra aplicación”, sentenció.

Los papeles, a los que tuvo acceso BigBang, fueron presentados el 25 de febrero del 2015 y aprobados el 31 de marzo de ese mismo año por la alcaldía. En los mismos, el arquitecto se comprometió a cubrir de vegetación el muro, para minimizar así el impacto visual de la estructura. Además, el muro les permitió sortear otra de las restricciones, que limita el abuso de ventanas. “Con el vallado perimetral no se van a ver”, justificó el arquitecto en su informe.

Estilo minimalista: terminaciones en madera y vidrio

Lopilato y Bublé decidieron contratar a Michael Green, uno de los arquitectos canadienses del momento, para que lleve adelante la mega construcción.

Su estudio fue el encargado, entre otras cosas, de remodelar la Universidad de Oregon, la casa Ronald McDonald, el aeropuerto Prince George y la construcción de la galería de arte de Vancouver.

Tal es su fama en el país del norte, que incluso fue invitado al prestigioso ciclo de charlas motivacionales TED.

“Construyo en todas partes del mundo, con distintos materiales y tamaños. Pero la madera es el material que más amo, porque la gente reacciona distinto. Permite que la naturaleza ingrese al edificio y nos permite conectarnos con ella”, explicó.

La casa de los Bublé tendrá, además, un revestimiento externo con piedra y, tal como anticipó en los planos, muchos ventanales.

El estilo del arquitecto es súper minimalista y, según trascendió en los medios canadienses, el interior tendrá mucha madera de tono claro.

Mansión argenta en Nordelta

Aunque la actriz compró su primer techo cuando tenía sólo quince años en su natal Parque Chas, el robo que sufrió en abril de 2011 mientras celebraba su casamiento en Cañuelas hizo que la pareja optara por instalarse en Los Castores, uno de los barrios más exclusivos de Nordelta.

La pareja había adquirido la casona con salida al lago principal meses antes de su matrimonio, aunque la idea original era pasar allí sólo los fines de semana.

Pero la mudanza no implicó que la rubia dejara de todo el barrio. Con su hermano y sus padres todavía en Capital, sus hijos son abonados en el pelotero local.

Los tasadores locales aseguran que el valor de la propiedad, una de las más destacadas del complejo, asciende a los dos millones de dólares.

La casa de Los Ángeles

El canadiense compró la propiedad en LA semanas después de conocer de casualidad a la rubia durante uno de sus recitales en Buenos Aires. La mansión de 300 metros cuadrados pertenecía a la actriz Michelle Johnson y se ubica en el 1638 de la coqueta Blue Jay Way.

“En Hollywood tenemos vecinos famosos. Estamos en frente de Jennifer Aniston y cerquita de Tobey Maguire y Keanu Reeves”, destacó la actriz en su paso por el ciclo de Susana Giménez.

“Es tan residencial que nadie sale. A Jennifer la vi una sola vez cuando entraba el auto. Después te encontrás en un restaurante y te dicen: ‘Soy tu vecino’. Y de pronto es Brad Pitt”, agregó cholula.

La propiedad es una de las más exclusivas de la zona. ¿Cuánto desembolsó Bublé para que su por entonces novia estuviera en la mejor zona de Los Ángeles? US$ 4.100.000.

El ex nidito de soltero en Vancouver

Antes de sucumbir ante los encantos de la argentina, Michael disfrutaba de su mansión de soltero ubicada en el suburbio oeste de Vancouver. La propiedad de 2.042 metros cuadrados fue construida en 2006 y le costó seis millones de dólares.

Según detalló el cantante a la prensa canadiense, la casa tiene tres livings, un cuarto de televisión, patio climatizado (para hacer parrilladas), sótano con mini cine y un bar con cascada.

La residencia de Vancouver, ubicada a sólo 14 kilómetros de donde se van a mudar, es una de las más utilizadas por los Bublé. Durante su estadía, disfrutan de la compañía de la familia del cantante y suelen navegar en lujosos yates.

Además, Bublé renovó la cocina y la convirtió en gourmet. “Me encanta cocinar”, reconoció el cantante y Lopilato aprobó: “Es cierto, mi plato preferido es el risotto”.

La propiedad tiene, además, una vista impresionante del fiordo Burrard y se encuentra sobre la exclusiva Mather Avenue.