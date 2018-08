Burlando volvió a cargar contra Maradona: "No existe para mí"

La semana pasada, Diego Armando Maradona, sin ningún tipo de filtro, arremetió contra Fernando Burlando, abogado de su ex mujer, Claudia Villafañe. “Qué me va a decir Burlando a mí si él se drogaba conmigo. Que no se haga el pelot…Pregúntale a Burlando cuántas operaciones tiene”, disparó el ex futbolista al ser consultado sobre las causas que tiene abiertas contra su ex.

Si bien el letrado se mostró enojado con las declaraciones de El Diez a través de una serie de audios, prefirió tomarse su tiempo para responderle al ex DT de la Selección. Fue entonces que este martes, durante un móvil con el programa el Diario De Mariana (DDM), el letrado aseguró que decidió recurrir a la Justicia para responderle a Maradona.

“Cuando a uno lo acusan de algo serio lo puede preocupar, pero cuando le dicen cosas que no tienen nada que ver con la realidad, que están dirigidas a calumniar o agredir, me parece que lo peor que puedo hacer es enojarme. Sí debo recurrir a los mecanismos que tiene previsto la ley”, remarcó el abogado, al ser consultado sobre los dichos de Diego.

Fernando Burlando se enojó al escuchar a Maradona.

Y agregó: “Yo esperaba estas palabras de Maradona desde mucho antes. Esto fortalece mi relación con Claudia (Villafañe). No podía esperar otra cosa viniendo de Maradona, mañana seguro va a decir que cometí un atentado terrorista. Si dijo esto, puede decir cualquier cosa".

Según explicó Burlando, le afectaron los dichos del ex capitán de la Selección Argentina debido a que mantiene una vida saludable. “Obviamente me molesta. Hago deporte desde los cinco años, tengo una vida cargada de salud y de estudio. Entonces que venga un tipo a decir estas barbaridades, te afectan”, señaló, visiblemente molesto.

Las otras frases de Burlando contra Maradona