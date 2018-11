Cabitogate: Martin se enojó con el columnista y adelantó que el programa termina el año próximo

El conductor volvió a hablar en su programa, Basta de Todo, dolido por las apariciones del ex columnista en televisión.

Las polémicas cruzadas alrededor de la salida de Eduardo "Cabito" Massa Alcántara del programa radial Basta de Todo (FM Metro), conducido por Matías Martin, continúan.

"Es muy doloroso para mi esta situación, dejar un trabajo que ame durante más de 15 años y más de 18 en la empresa. Trabajo que me dio mucho y al que le di mucho yo también. Pero es eso, un trabajo. No es ni un matrimonio, ni un club de amigos. Y en un trabajo cuando sos útil o funcional sos parte y cuando dejas de serlo te invitan a retirarte", había escrito el ex columnista en su cuenta de Instagram.

Y ahora, Martin volvió a responder sobre los dichos de Cabito (quien además estuvo presente en Pamela a la Tarde ayer) dejando en claro que se sintió dolido por el hecho de que "teniendo un micrófono abierto y ofreciendo todas las posibilidades de despedirse" junto a él, Massa Alcántara eligió "los posteos de Instagram y los programas de la tarde".

"Es una decisión un poco difícil de entender, sobre todo estando tan comunicados, hablando muchas veces", agregó el conductor en un descargo durante su programa. "Entiendo que este cierre es doloroso por lo que él quería al programa. Pero no hay pelea, nunca la hubo. El afecto mío y de mi familia sigue estando".

Además, Martin reveló que pensó en dejar de hacer el programa este año. "Lo hablé con el equipo. 'Es el fin de Basta', les dije mirándolos a los ojos. Y pude resolverlo de otra manera e intentar que el programa se reinvente, y con la tranquilidad de saber muy bien lo que hice y cómo", expresó adelantando que quizás "2019 sí sea el último año de Basta de Todo".

"Las modificaciones en el equipo no responden a temas personales, responden a temas artísticos que fueron mencionados y aclarados uno por uno, mano a mano, frente a frente, cara a cara. Teniendo un micrófono abierto acá, y con la tranquilidad de haberle ofrecido todas las posibilidades de despedirse conmigo al lado acompañándolo, solo, por teléfono o a través de un audio, elegir un posteo de Instagram y los programas de televisión de la tarde es una decisión un poco difícil de entender para mí", se lamentó.

"Ya no pertenecía"

En ese sentido, "Cabito" dio a entender que existían algunos cruces dentro del equipo del programa aunque subrayó que el problema "no es" con Martin "y él lo sabe".