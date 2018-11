Calendario de diciembre: Netflix despide el año con una nueva tanda de estrenos

Para terminar el año bien acompañado por novedades, los usuarios de Netflix ya tienen a mano el calendario de estrenos en diciembre de la plataforma para Latinoamérica.

Star Trek: Sin límites y Roma, dirigida por el mexicano ganador del Oscar Alfonso Cuarón, se muestran como las dos llegadas más importantes en materia de filmes. También podrá verse La noche de 12 años, filme protagonizado por Chino Darín.

Otro estreno de peso es Mowgli: Relatos del Libro de la Selva, basada en la obra de Rudyard Kipling y en el que estrellas como Cate Blanchett, Christian Bale y Benedict Cumberbatch aportan voces a personajes animales.

También se sumarán La Sirenita, El Especialista: resurrección, Querida gente blanca, Navidad 5 estrellas, Bird Box: a ciegas, Struggle: la vida y el arte de Szukalski, Cuando los ángeles duermen y El club de los insomnes.

En el apartado de no-ficción, las novedades son Ayotzinapa: el paso de la tortuga, The american meme, El proyecto Williamson, el musical Springsteen on Broadway y el especial de comedia Ellen Degeneres: relatable.

Las series

Mientras tanto, en lo relativo a series, podrán verse -por ejemplo- Perros de Berlín, la segunda serie alemana de Netflix, que sigue a dos policías que investigan el asesinato de un famoso futbolista; o El recluso, versión de El marginal producida por la mexicana Telemundo.

Además, llegarán Neo Yokio: Pink Christmas, Nailed it ¡Felices Fiestas!, las terceras temporadas de Outlander y Wanted, la cuarta de Fuller House, el episodio especial navideño de El mundo oculto de Sabrina, The protector, Tidelands, Diablero y You.