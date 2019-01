Calu, después de la denuncia de Thelma a Darthés: "¡Qué fuerte haber estado grabando con una persona así"!

Después de que Juan Darthés abandonara el país tras la denuncia de abuso sexual que hizo Thelma Fardín en su contra, este jueves Calu Rivero se presentó en Intrusos donde habló sobre la novela que protagoniza, y que está próxima a estrenarse por Telefe.

Además, la actriz volvió a dar detalles del acoso que sufrió de parte de Darthés mientras grababan Dulce Amor, y se animó a opinar de la denuncia de Fardín, de su ausencia al programa Podemos Hablar, y del apoyo que le brindó la familia Darín cuando salía con el "Chino", hijo de Ricardo.

Calu Rivero habló de la denuncia de Thelma Fardín en Intrusos.

Después de haber pasado años difíciles, Rivero le dijo a Jorge Rial que ahora se siente fuerte y poderosa, y con ganas de regresar a la TV.

Aunque hasta hace algunos meses se encontraba en Nueva York, la actriz decidió abandonar Estados Unidos para volver a la Argentina y protagonizar Campanas en la Noche, una ficción donde interpreta el personaje de una chica que sufre de violencia de género.

"Me gusta tanto mi personaje de Campanas en la Noche porque es real, no hay una mujer que no haya vivido algo de lo que vivió Luciana. Se muestra como una persona que es manipulada, desde la manipulación invisible, donde terminás desdibujada y no sabés quién sos. Se ve como su familia y su novio la hacen tocar fondo, y como se muestra esas ganas de salir de esa oscuridad es lo que me parece interesante de esto", explicó.

Rivero estrena Campas en la Noche la semana próxima.

Desde el panel de Intrusos le consultaron por las malas críticas que empezó a tener la novela en las redes sociales, aún antes de haberse estrenado, y ella dijo que entiende que haya gente que no quiere que esté en frente de la pantalla chica después de su denuncia contra Darthés.

"El boicot lo entendí, entiendo que hay señoras que se sienten desilusionadas porque descubrieron lo que es su galán. Las redes sociales tienen eso, cosas buenas y cosas malas como estas", dijo, y también contó que todavía no se siente del todo segura a la hora de actuar, ya que le cuesta volver a ser esa misma artista que se animaba a hacer escenas fuertes.

Por otro lado, ante la pregunta de Marcela Tauro, la actriz explicó los motivos por los que decidió faltar al programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, el día que debía compartir mesa con el cantante El Polaco y Federico Bal.

"Yo estaba confirmada, pero cuando veo que estaban ellos dos... Más allá de todo lo que me pasó, mi personaje en Campanas en la Noche sufre violencia de género y contar todo eso ahí, me hubiese sentido mal. ¿Para qué voy a ir a sentirme incómoda? No tengo ganas", confesó.

Además, sobre la denuncia de Thelma Fardín, contó que a mediados del año pasado la joven actriz la llamó para decirle todo, y que cuando se enteró de lo que ella había vivido con Darthés, no podía creerlo.

"Lo de Thelma fue distinto porque ella ya iba con una denuncia penal, yo tuve que hablar tratando de evitar ciertas cosas y es muy injusto el rol de la mujer. Yo no puedo de dejar de decir que fue un exceso, siempre voy a tener que decir eso por lo judicial. Yo percibí que él no entendía el límite, no entendía mi no. Y cuando vi todo lo de Thelma, dije qué fuerte haber estado grabando con una persona así", aseguró.

En relación a esto, dijo que la entrevista que le brindó el actor a Mauro Viale le pareció muy oscura, y al hablar del tema volvió a contar el acoso que sufrió de parte de él.

"Era hermoso lo que estaba viviendo, ¿cómo voy a querer irme para ir a estudiar inglés? Yo me fui porque no aguanté más, porque soy digna y sé cual es mi límite. No me importa el éxito, me importa ser feliz, y cuando yo estaba el 80% del día pensando cómo frenar eso, no podía", dijo, y agregó que agradece mucho todas las disculpas que recibió en el último tiempo de gente que se arrepintió de haber defendido al actor.

Ante la pregunta del conductor, ella explicó que los productores de la novela no le pidieron disculpas, pero que la realidad es que no le interesa que lo hagan si no van a sentirlo de manera sincera.

Para finalizar, habló de las acusaciones de Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín, y aunque dijo que siempre va a creer lo que diga una mujer, también aclaró que en este caso se trató de diferencias artísticas y no de un abuso o acoso.

Calu Rivero salió con el Chino Darín en 2013.

Rivero también reconoció que Darín supo desde el principio lo que había pasado con Darthés, y dijo que él desde el primer día le creyó todo. Después, cuando ella estaba de novia con el "Chino", ellos como familia la contuvieron, e incluso la defendieron.

Calu Rivero opinó sobre el caso Bertucelli - Darín

"Ricardo le recomendó a Ana Rosenfeld que no acepte defender a Juan Darthés"@Intrusos en vivo en https://t.co/hqVVHvyYqh pic.twitter.com/u3tzv5MsiF — América TV �� (@AmericaTV) 10 de enero de 2019

"Un día recibo un llamado de mi representante en ese momento, que me dijo: "Ya twittea que Darthés es un caballero, así esto se termina". Entonces me vio tan mal Ricardo, que me dijo conseguime el teléfono de Ana Rosenfeld y vamos a ver qué quiere.

Y ahí es cuando él la llama y le dice: 'Hola Ana, te habla Ricardo Darín. No sé si estás al tanto de lo que estás defendiendo, pero te digo que si vas a ir contra Calu, no te va a convenir'. Lo que dijo Ana es que Darthés quería ir a la fiesta de Caras y quería sacarse de encima a los periodistas. Yo ahí dije: 'No puedo creer que estoy viviendo semejante mier... y él piensa en ir a la fiesta ", contó por último.