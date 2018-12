Canciones, globos, poemas y ¡lluvia de dólares! El extravagante baby shower de Vicky Xipolitakis

Feliz, radiante y a punto de recibir a Salvador Uriel, el hijo que tendrá con el empresario Javier Naselli. De esta manera, Vicky Xipolitakis celebró las 37 semanas de embarazo con un baby shower que definió como “mágico”, lleno de emociones y mucha alegría.

Moria Casán presente en el baby shower de Vicky.

La griega lució un vestido de color azul, con tonos en dorado y mostró su avanzado embarazo que, claro está, se robó la mirada de todos los invitados, entre los que se destacaron familiares y amigos de la modelo, así como también integrantes de la farándula argentina. “Fue una noche inolvidable, festejamos su llegada a lo grande como se lo merece mi principito”, reveló Vicky en diálogo con BigBang.

Momento en el que Vicky sale de una caja de regalo

Salvador Uriel tiene fecha de nacimiento pata el 27 de diciembre, un mes muy especial para Vicky. “Estoy instalada en la Argentina desde los 7 meses de embarazo. No me dejan volar más,así que mi principito nacerá en el Otamendi. Fechas muy familiares y allá sola (por Estados Unidos) me muero. Imagínate, 22 de diciembre cumple mi mamá, 23 yo y 25 navidad”, explicó.

La griega lució un vestido de color azul, con tonos en dorado.

Vicky junto al empresario Javier Naselli.

Y sumó: “El 27 supuestamente nace mi bebé y después año nuevo. En Estados Unidos sola me muero. Y más con el bebé, necesito a mi gente. El papá igual le da los papales, va a tener la doble nacionalidad y después volveremos para Estados Unidos. Iremos y volveremos como hicimos todo el año. Estoy disfrutando mucho mis últimos días de panza”.

El momento de la piñata para adultos

Volviendo al baby shower, el evento se llevó a cabo en el hotel Meliá –ubicado en las inmediaciones de Puerto Madero- y contó con la decoración de Princess eventos. “Yo no trabajo para vivir, vivo para ser feliz y me gusta dar mucha alegría y celebrar todo. Ayer fue todo increíble. A los invitados se los esperaba con comida y bebidas”, detalló.

La torta con estrellitas.

El momento de la suelta de globos.

Al llegar, los invitados fueron recibidos por una decoración ambientada en celeste y blanco, con detalles en oro, similar al atuendo que llevaba puesto la vedette. “En el momento de pasar al salón, yo salí de sorpresa de una caja de regalo gigante”, manifestó.

Y continuó: “El locutor que decía ´Vicky ya está festejando su baby shower con la gente que es importante para ella y la vida le dio el mejor regalo, miren todos hacia el regalo´. Fue ahí que se abrió la caja y apareció yo con la pansa de Salvador”.

Ese fue uno de los momentos más emotivos de la velada, ya que la entrada de la griega recibió todo tipo de aplausos y festejos. Los más de 50 invitados pudieron disfrutar de una cena, mientras que músicos con violines tocaban para generar un ambiente calmo.

El canto de su mamá y su hermana, Stefy

Fue entonces que Leo, uno de los íntimos amigos de Vicky, le leyó un poema muy emotivo que logró quebrar en llanto a la bella modelo. “Después la parte más divertida de la noche fue la de la piñata para ´adultos´, porque yo tuve mucha suerte en la vida y quise simbólicamente darle el dólar de la suerte, que es el de un dólar, para todos”, explicó.

La lluvia de dólares.

Con todos los adultos invitados rodeando la piñata, Vicky la rompió desplegando, al menos, 2.000 billetes de un dólar. “Fue muy divertida, porque cuando todos vieron esos billetes agarraban para todos lados. También hubo piñata de niños con cositas de chivos..... hubo un DJ, canto y también bailamos”, describió Vicky, consultada por este portal sobre su festejo.

El hijo de Vicky nacerá en el Sanatorio Otamendi.

Salvador Uriel tiene fecha para el 27 de diciembre.

Pero el momento más emotivo de la noche llegó de parte de la mamá de la griega, quien le cantó una canción de cuna junto a la hermana de Vicky, Stefy Xipolitakis. “Después apareció la torta con estrellitas, que prendidos todos y soltamos globos al grito de ´Salvador te estamos esperando´. Fue todo muy mágico, una noche increíble”, cerró.