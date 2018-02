Carmen Barbieri le pegó a Laurita, pero Fede dice que igual la quiere reconquistar

¿Laurita Fernández aprovechó el momento para dejar a Fede Bal?



Fede Bal y Laurita Fernández se separaron en medio de rumores de infidelidades y terceros en discordia. En concreto, la conductora radial sospecha que el hijo de Carmen Barbieri tuvo un affaire con Becky Vázquez, una bailarina de 32 años que es parte de Magnifica, el show que protagoniza el actor junto a su madre en Mar del Plata.

Carmen Barbieri le tiró un palito a Laurita.

Sabiendo del supuesto dolor que le generó a su hijo esta separación, Carmen le advirtió a Laurita que tenga cuidado a partir de ahora con lo que hace. “Mientras escuchaba la nota, pensaba ‘ojalá que Laura no salga en la tapa de Gente o Caras diciendo 'Estoy separada'. Ojalá", señaló.

Además, en diálogo con Intrusos argumentó sus dichos y se animó a comparar esta ruptura con la de Fede y Barbie Vélez. “Si los chicos tomaron con seriedad esta cosa íntima y de privacidad, ojalá no haya una tapa de revista diciendo ‘no quiero más a Fede’. Hablo de los dos”, explicó.

Y cuando desde el ciclo de América le advirtieron que podría llegar a darse una tapa con la ex participante del Bailando hablando de la separación, agregó: “Bueno, si pasa… la historia vuelve a repetirse”, dijo en clara referencia a la polémica separación de Fede y Barbie.

Durante el móvil, además, Carmen le puso más leña al fuego confirmando que Becky Vázquez –la supuesta tercera en discordia- podría sumarse al sketch que Romina Malaspina hace con Fede, el cual se llama Señor Bal, durante el show de Mar del Plata.

En esa línea, la capocómica explicó que debido a la escandalosa desvinculación de May Alexander, las que le seguían como segundas vedettes y reemplazantes eran Jackie Pietrani y Becky Vázquez. “Las dos ya tienen sus cuadros, pero no tienen letra”, dijo.

Y continuó: “Tomé la decisión de repartir los cuadros. Ayer se habló, a puertas cerradas, con Federico y la producción de esta idea. Pero lo estamos viendo porque Fede me dijo: 'Esperame hasta mañana mamá, porque no quiero tener más problemas (con Laurita)'”.

Pese a esto, Carmen remarcó que la decisión final es suya y pensando en la gran popularidad que ganó Becky tras el escándalo, remató: "Espero que Fede diga que sí. ¿Por qué no darle la oportunidad a Becky de que hable en nuestro espectáculo? Ella no me lo pidió, pero se me ocurrió porque está teniendo prensa. ¡Mirá si no le vamos a dar un lugar más importante!”.

Fede Bal busca reconquistar a Laurita

Mientras tanto, Fede Bal dialogó con Infama y se mostró confiado de cara a lo que será, una vez más, su plan para reconquistar a Laurita. “Yo la amo con todo mi corazón. Estuvimos juntos, hablamos y me reservo todo lo que pasó. Tratamos de vernos a los ojos, ver qué sentimos y qué nos pasa. El amor es enorme entre los dos”, explicó el actor.

En ese contexto, deseó que la vida “se ocupe de saldar algunas cosas y que podamos estar juntos otra vez. Es la mujer de mi vida, pero hoy estamos así”. Ante el gran número de versiones que apuntaban a una tercera en discordia, Fede remarcó que los rumores no lo ayudan y aseguró que su trabajo y los kilómetros que lo separan de la bailarina le impiden defenderse.

“Laurita me hizo mejor hombre en un montón de aspectos y momentos. Hacíamos una linda pareja y quiero seguir apostando a eso. Estoy pensando en ella, esperando que termine la temporada y poder ver cómo seguir con esto. Ver si todavía hay interés”, concluyó.