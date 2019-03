Casa en ruinas: Georgina Barbarossa cruzó con dureza a Miriam Lanzoni por la “estafa”

Miriam Lanzoni regresó a los medios de comunicación con una fuerte denuncia contra Georgina Barbarossa: la acusó de haberle vendido una casa en malas condiciones y de no haberse hecho cargo del reclamo. Después de varios días, la actriz habló por primera vez sobre lo sucedido y apuntó contra la ex de Alejandro Fantino.

Miriam Lanzoni acusó a la actriz por venderle la casa con "vicios ocultos".

“Angelito (por el periodista De Brito), vos conocés mi casa, me conocés a mí y sabés cómo vivo. No tengo nada para decir. Hasta el 18 de diciembre viví ahí, feliz, con mi madre. No sé qué le pasa (a Miriam), pregúntenle a ella que le encanta hablar. Yo no hablo”, esquivó con enojo en diálogo con el ciclo Los Ángeles de la mañana.

Lanzoni denunció en los medios que Barbarossa le vendió una casa “con vicios ocultos”. Esto significa que la propiedad estaba en malas condiciones que fueron “maquilladas” con el fin de vender el inmueble. “La casa estaba amoblada con muebles que tapaban la humedad y tapaban los caños rotos. Yo soy re confiada y no soy arquitecta. Pero cuando me iba a mudar, ese día se larga a llover y se me cayó el piso de la cocina porque estaba pegadito con Fastix”.

La humedad de una de las paredes estaba tapada con una chapa.

En efecto, la ex de Fantino también hizo públicas imágenes en las que se podía ver el deterioro de la propiedad, oculto hasta el momento con fachadas de chapa o muebles. Barbarossa no respondió sobre el tema, aunque reconoció haberla bloqueado del WhatsApp, algo que Lanzoni también señaló en su raid televisivo.

“Totalmente, la bloqueé porque es muy intensa”, se defendió Georgina, al tiempo que remató: “Miriam fue a ver la casa con un arquitecto, con un asistente, con su papá, que es maestro mayor de obras. Yo no le puse una 45 en la cabeza. Si le da felicidad, si le da ráting, está bien, que vaya, hable y diga lo que quiera”.