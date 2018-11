Casero cambió el flan por el panqueque y se sumó a los famosos que le soltaron la mano a Macri

La situación económica y social del país hizo que el presidente Mauricio Macri comience a ver como algunos de los artistas que supieron apoyarlo empiezan a "soltarle la mano". Una de las primeras que procuró criticar el andar de la administración fue la conductora Mirtha Legrand.

"Sigo confiando en el presidente Macri y creo que se va a presentar a la reelección. Pero que levante un poco la puntería porque va a estar difícil. Lo voy a seguir apoyando, lo que yo no quiero es que vuelvan los kirchneristas", reconoció la diva de los almuerzos. quien incluso le llegó a pedir a Macri que cambie a su gabinete para mandar una señal.

La diva comenzó a ser lapidaria contra Macri.

Otro de los que sorprendió por sus críticas hacia Cambiemos fue el actor Alfredo Casero, reconocido defensor en redes sociales del oficialismo, que se volvió viral y hasta generó una campaña con la metáfora del flan. “No entendieron nada. Cuando lo vi al presidente comiendo flan, digo : en la casa de gobierno no entendieron la parábola, que es trágica, no graciosa. Son pecho frío. El presidente es el que debe defendernos y no cagarse en la gente que votó por ellos”, agregó.

Esmeralda Mitre es otra de las que se sumó a las críticas con la conducción de Macri y también la hizo extensiva al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "No es momento de gastar tanto dinero en los JJOO, no es el momento de hacerlo acá. Hay que respetar que no hay dinero, hoy en día no se puede gastar dinero en eso", dijo en la pista de Showmatch al referirse a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La actriz cargó contra la realización de los JJOO.

El conductor radial Ángel Pedro Etchecopar, más conocido como "Baby", recientemente fue muy crítico de la gestión de Macri. “Macri y Cristina juegan al River-Boca, sufrimos por no poder cargar nafta, no poder comprar carne, no poder pagar la luz, y hay un país entero cagándose de hambre”, y concluyó: “La inoperancia e ineptitud de los hijos de puta que están en el Gobierno”.

Baby durísimo contra Macri en uno de sus últimos editoriales

La periodista Mercedes Ninci fue otra de las que se mostró arrepentida por haber votado a Macri. "Me angustia mucho todo esto. No es lo que veo en la calle, es lo que me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos, y a la gente que no tiene laburo", comenzó diciendo Ninci luego de quebrarse al aire. Y siguió: "Voté a Macri, no quería al ladrón de (Daniel) Scioli ni todos los que nos venían robando pero le pido al presidente que se dé cuenta que no podemos más. No nos alcanza la plata, y soy una privilegiada, que tengo tres trabajos y no me alcanza".