Casero se disculpó, luego de que cancelaran sus shows en Salta y Tucumán: "Estoy arrepentido"

“Tengo mucho laburo, estoy laburando mucho”, decía Alfredo Casero antes de comenzar la entrevista que le brindó a Alejandro Fantino en Animales Sueltos y que culminó con el actor poniendo en duda la veracidad de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Los dichos del ex Cha Cha Cha no solo repercutieron en los medios de comunicación y despertaron la bronca e indignación de los distintos usuarios en las redes sociales, sino que además provocó que el actor perdiera algunas de sus contrataciones.

En primer lugar, el teatro salteño El Teatrino –cuyo dueño es un nieto recuperado- decidió levantar el show de Casero que estaba previsto para este mismo viernes en Salta, por considerar que el actor reivindicó recientemente la última dictadura cívico militar.

Más tarde, desde la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) informaron que no le brindarán finalmente las instalaciones del Teatro Alberdi al actor para su espectáculo “¿De qué no se puede hablar?”, que se iba a realizar este sábado 25 de agosto, por similares razones.

El Teatrino también canceló el show de Casero.

Por esta razón, Casero decidió romper el silencio y aprovechó los micrófonos de Radio Mitre para hacer una suerte de disculpa por la desafortunada frase que pronunció contra Abuelas y Estela de Carlotto: "Estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto”.

Y agregó: "Estoy apesadumbrado y pido perdón. Ya no a la figura de alguien que me levante el dedo. Si no, estoy cayendo en lo mismo que ellos. Que cuando se muere una persona y es policía no hay un puto derecho humano por esa gente, no hay nadie que salte por esa gente".

Desde Tucumán advierten que el actor no será bienvenido.

Durante su descargo, el actor aclaró que no tiene nada en contra de Abuelas de Plaza de Mayo, sino “con la utilización política que le dieron”. Por otra parte, según afirmó, "la gente no entendió" la metáfora del flan y cerró: "Tengo que comprender a aquellos que toman cualquier cosa de lo que digo para decir que soy un demonio”.