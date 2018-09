"Celos, conflictos y fantasías": Pollo Álvarez, el Nicolás Cabré del Bailando por un sueño

Si por algo es conocido Nicolás Cabré, además de ser un excelente actor, es por su capacidad para enamorar a las mujeres más bellas del país. El galán pasó por los brazos de las actrices, modelos y bailarinas más codiciadas y deseadas del mundo del espectáculo. Actualmente, está en pareja con Laurita Fernández, a quien conoció por su paso en Sugar y supo seducir con cierta audacia.

Pero desde hace un tiempo, al actor le surgió un rival que hoy está participando del Bailando por un sueño: hablamos nada más ni nada menos que de Joaquín "Pollo" Álvarez. El conductor, felizmente de novio con Tefi Russo, supo vivir un romance con Ivana Nadal y fue vinculado a hermosas mujeres como la propia Laurita, Barbie Vélez y Silvina Escudero, entre otras.

Pero la sola imagen del Pollo puede generar incomodad y cierto recelo entre los maridos de sus compañeras en el Bailando. “Hazte la fama y échate a dormir”, dice el famoso refrán. Y es que este jueves, en Los Ángeles a la mañana, Lourdes Sánchez y Yanina Latorre revelaron algunos conflictos que tuvieron con sus respectivas parejas por culpa del galán del momento.

Fue Ángel de Brito, quien expuso que el Pablo "Chato" Prada estaba celoso de la relación amistosa que tenía el Pollo con Lourdes. "No es que está celoso. Él en su fantasía piensa que, en algún momento, tuve algo con el Pollo. De cuando nos veíamos en los boliches", explicó la bailarina.

A lo que el participante del Bailando, presente en el piso, respondió: "Me gusta salir, es una cosa hermosa, pero me llama la atención. Yo soy tranquilo". Según la presidenta del “BAR”, nunca tuvo un affaire con el Pollo y que todo se trata de una “fantasía” del productor de Showmatch.

"No, la verdad que no... Ahora estoy retirado, en su momento era bravo, pero con Lourdes nunca lo intenté. Estamos lejísimo. Lo digo para que el Chato se quede tranquilo y porque es una realidad", manifestó Álvarez, echando por tierra toda posibilidad de romance con Lourdes.

Pero la cosa no terminó ahí: Yanina Latorre reveló que volverá a participar del programa que conduce Marcelo Tinelli como una de las famosas invitadas para la Salsa de a Tres. La panelista confesó que bailará con el Pollo Álvarez y que esta decisión despertó los celos de Diego Latorre.

“La respuesta de mi marido cuando le conté fue ‘siempre supe que tenías algo con el Pollo’. Como que a mí me gusta el Pollo. Desde que le conté que iba a bailar la salsa mi marido me dejó de hablar. Es más, llegué a borrar el chat con el Pollo por las dudas”, dijo Yanina.

El prontuario del “Pollo” Álvarez

El conductor tiene un largo prontuario de mujeres que pasaron por sus brazos, dónde también aparecen dos ex de Fede Bal: Barbie Vélez y Laurita Fernández. Fue el propio actor quien confirmó meses atrás la relación entre el periodista deportivo y la hija de Nazarena Vélez: “A mí me habían llegado unas fotos y no tenía ganas”, había dicho Bal.

En octubre de 2016, el "Pollo" Álvarez, había protagonizado un incómodo momento con Barbie durante un evento y ante las cámaras de Intrusos. “Te juro que no pasó nada. Tampoco es un amigo, me lo había cruzado en un boliche y ahí salieron los rumores. Pero no pasó nada”, explicó Barbie, sacando de escena al participante del Bailando.

"Pollo" Álvarez y Barbie Vélez atrapados por las cámaras.

Otra de las mujeres que fueron vinculadas el año pasado al periodista fue Silvina Escudero, quien por aquel entonces se había separado de Lucas Velasco. La bailarina, que estaba haciendo temporada teatral en Mar del Plata, se fue a descansar un día a Pinamar y se mostró muy cómoda y relajada junto a Joaquín Álvarez.

Fue Ángel de Brito quien publicó una serie de fotos donde se los podía ver a ambos jugando en la sala de videojuegos. Mientras ellos "estaban en la suya", distraídos, un seguidor les sacó una foto y los dejó al descubierto. En ese momento, Silvina había publicado unas postales en su Twitter que comprobaban que ella estuvo en la sala de juegos.

El conductor junto a la bailarina jugando.

Lejos de los rumores, el conductor también tuvo un romance –al igual que Nicolás Cabré– con Florencia Torrente. Fue en marzo de 2016, en el Lollapalooza que se llevó a cabo en el Hipódromo de San Isidro, que oficializaron el amor que había comenzado como una amistad. Ambos fueron encontrados infraganti y muy melosos por la revista Caras.

La hija de Araceli González junto al periodista.

La última de la lista, y una de las mujeres más importantes en la vida del “Pollo” Álvarez, es Ivana Nadal. Habían sido pareja en 2012, se distanciaron, y en febrero de 2015 volvió a resurgir el amor de la noche a la mañana. Sin embargo, ocho meses después, la pareja se volvería a separar de manera definitiva, conservando la amistad entre ambos.

Ivana Nadal, la única mujer que confirmó oficialmente el Pollo.

La actual pareja de El Pollo lo gastó en las redes.

Pese al gran número de bellas mujeres que le han ido vinculando sentimentalmente en los últimos meses, el Pollo se encuentra muy enamorado actualmente de Tefi Russo, quien no solo mostró las heridas de su novio después del aquadance, sino que también se burló de él en Instagram con una historia en la que reproduce su foto en malla, con un maní tapando su zona viril.