Celular caliente: el club de las famosas que confesaron que se filman teniendo sexo

En Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, Griselda Siciliani se animó a confesar que se ha filmado teniendo sexo. "Me gusta mucho la pornografía. Hay algo de la imagen, de verse, de ver cómo se ve, que está bueno. Después todo se borra, inmediatamente", explicó.

Así, la actriz hizo su ingreso oficial a un club ya integrado por otras famosas, que encuentran un bienvenido "morbo" en el hecho de grabarse en situaciones íntimas.

Chicas hot

"Me gusta filmarme mientras tengo relaciones" había confesado Karina Jelinek años atrás en AM mientras estaba de novia con Leandro Fariña. "Después me excito viendo esos mismos videos".

Por su parte, y luego de que se viralizara un video íntimo suyo, Tamara Gala también reveló que era una práctica habitual. "Me gusta filmarme con mis parejas, pero es algo que se maneja de a dos", advirtió.

Florencia Peña confesó que nunca dejó de filmarse.

"No dejé de filmarme en la intimidad", relató mientras tanto Florencia Peña tiempo después de que se diera a conocer en redes sociales una de sus grabaciones hot. "Aprendo de mis errores, pero por otro lado no voy a dejar que me ganen una pulseada. No van a venir los demás, quienes cometieron un delito, a decirme cómo debo manejar mi intimidad".