Chano le respondió a Militta Bora y la denunció por violencia: "Ella fue la que me pegó"

Militta Bora se despojó de sus miedos y contó días atrás que sufrió violencia física y psicológica por parte de Santiago "Chano" Charpentier. “Hay un momento en la intimidad en el que él está bajo efectos. Una vez me dijo ‘A mí me da miedo que un día discutiendo, vos te caigas y te desnuques'. Todas las noches que pasé con él fueron muy oscuras”, detalló.

Al escuchar el relato de la cantante, Nai Awada –que habría tenido un breve affaire con el ex líder de Tan Biónica- acompañó a la cantante y ratificó sus dichos. Lo cierto es que el músico decidió romper el silencio, desmintió los dichos de la artista, afirmó que la denunció ante la justicia y aclaró que el único que recibió violencia durante la relación fue él.

La pareja salió menos de dos meses, pero protagonizó más de un escándalo.

Furioso por las acusaciones de Bora en “Chismoses", el programa que conduce Luli Salazar y Tartu Tartúfoli en Net TV, Chano disparó: "Te pido Tartu que hagas honor a tu profesión. Que vayas a las fiscalías o a las comisarías o que investigues los antecedentes de la persona que está hablando. Estoy harto de esta situación. Yo estuve con muchísimas mujeres y jamás tuve problema”.

Y continuó: "No conozco a Nai Awada. No la vi una sola vez en mi vida no tuve una relación, mintió todo (...) es mentira, no tuve ninguna relación. Yo denuncié a Militta en Capital y en Provincia. La denuncié por violencia. Y fui a la casa de un chico muy importante que es como mi papá y no me dejó entrar porque había cagado a trompadas a su esposa”.

Militta y la prueba del golpe en su ojo.

Visiblemente molesto e indignado, Chano también aseguró que un jugador de fútbol también le confesó que la cantante había pegado y sumó: “Y a su ex novio también. ¿Y ustedes me acusan a mí? Cuando estuve con un montón de mujeres que ustedes conocen y porque haya tenido algún antecedente me encasillan en un lugar que no está bueno".

Y siguió: "Y tengo fotos, ¿me entendés? Por haber tenido un antecedente de tránsito que ya resolví que quedé absuelto. (...). En mi edificio hay cámaras y ella le pidió perdón a la policía y están los porteros de mi edificio y eso está filmado que ella me pegó y yo me fui de mi edificio y me dijeron que para hacer efectiva mi denuncia que llame al 911".

Por último, el cantante explicó que llamó a la policía y sentenció: "'Chano, sabemos que sos vos. Se va a armar quilombo'. Cuando la violencia era tan grande llamo de vuelta e hice efectiva la denuncia adelante de ella". Si bien manifestó que hubiera hecho un bien en denunciarlo, Bora aclaró que no lo hizo porque conoce “un montón de gente que lo banca y lo quiere, y lo ven como un pobrecito”.