¿"Chongo" sí, novio no? Una salida romántica de Jimena Barón y Rodrigo Romero

Al comenzar su participación en Bailando por un Sueño esta temporada, Jimena Barón anunció que se había separado del cordobés Rodrigo Romero, a quien conoció durante el rodaje de la película El Potro.

Sin embargo, hay indicios de que el romance no habría terminado. Así, en El Diario de Mariana develaron un video en el cual se los ve muy acaramelados.

La filmación fue tomada en la puerta del departamento que Romero ocupa en Buenos Aires, luego de que ambos compartieran una cena en una famosa parrilla.

"Él manosea mucho"

Paralelamente, el notero Sebastián "Pampito" Perelló Aciar los encaró a la salida del local gastronómico donde Barón no esquivó el tema. "Nos abrazamos, pero no estuvimos a los besos. También nos dimos las manos", expresó la actriz.

"Tampoco pasó tanto de la separación, por eso evito verlo. Él manosea mucho, es difícil. No se termina la relación, se terminó el noviazgo", agregó.

"Lo fundamental es no perder este vínculo. No me imagino un día sin poder hablar con ella, sin saber cómo está", terció Romero. "Posiblemente esto sea amor, pero no lo estamos viviendo como pareja. ¿Si la estoy intentando reconquistar? No, creo que no. ¿O sí? Bueno, un poco. Ella sabe que la adoro".