Chuli, la joven cantante que sufrió bullying y ahora crece como ídola teen: "Cantar es lo que me da alegría"

Chuli Toscano está decidida a conquistar sus sueños. En las redes es reconocida por su canción "Así" y "Vos y yo". Es cantante, bailarina y actriz. Desde muy chica comenzó a estudiar con Maximiliano Guerra, Valeria Lynch, entre otros grandes maestros. "Siempre quise ser cantante para dar un mensaje y contagiar alegría", comentó al inicio de la charla con BigBang.

Con una sonrisa comenta que pronto se presentará en distintos lugares como Niceto lado B, La Trastienda, y otros. Hasta acá parece una historia mas de una jovencita de crecimiento inminente pero no sólo se trata de eso.

Chuli sufrió bullying extremo y como consecuencia su ánimo decayó. Luego de superar el acoso constante, que incluso la obligó a ser internada y contenida por especialistas, se instala como una promesa del pop femenino argentino.

Chuli tiene una hermana melliza que se dedica a la actuación.

"Siempre quise ser cantante pero eso mismo generó que algunos compañeros en la secundaria me ataquen. Me insultaban, me maltrataban por cómo me vestía y hasta una compañera quiso lastimarme al punto de intentar quebrarme la muñeca en medio de una práctica en gimnasia. Fue muy duro para mi y para mi familia", recordó.

La teen que promete ser una estrella.

Chuli canta desde pequeña gracias al apoyo de su abuelo que fue el primero en llevarla con un profesor para que despliegue su voz. En sus momentos más difíciles perdió la voz y por eso mismo quiere reforzar el mensaje de 'No al Bullying'.

"Cantar es lo que me da alegría, siempre me gustó. Y con el bullying se sufre mucho. Recomiendo que las familias hablen de ésto. Yo lo sufrí por ser diferente pero no debe ser así. Incluso mi hermana melliza también fue atacada y mejor amiga. Es un mal que hace mucho daño", remarcó pero insistió en que es posible recuperarse pidiendo ayuda.

"Todo lo malo pasa, quizás pensamos que no y uno cree que no saldrá nunca de ese pozo o nos preguntamos por qué nos ocurren ciertas cosas. Pero hay más oportunidades, siempre hay que seguir, les recomiendo que hablan con su familia, que busquen ayuda", sumó.

La obra de teatro protagonizada por Chuli.

"Con mi música quiero reflejar eso, ser libre y dejar ser. No molestar a nadie, solo ser feliz con lo que cada uno desea. En un momento en donde la mujer logra llevar a delante sus luchas celebro lograr que cada vez me conozcan más. A través de mis redes sociales hablo con mis seguidores y me motivo para sumar presentaciones y contagiar algo positivo", asegura la teen que también se destacó éste verano por ser parte de "Tierra de Sueños", una obra de teatro inclusivo que sorprendió al a cartelera de Mar del Plata. Se trató de un musical infantil en el que participaron actores con capacidades diferentes para demostrar que la igualdad y los derechos no son fantasía.

Además, Chuli se define como feminista y apoya la lucha de la ola verde. "Me callé mucho y aprendí a que hay que hablar sobre lo que nos pasa. Lo importante es seguir por nuestros sueños y las mujeres tenemos que estar más unidas que nunca y dejar de lado la rivalidad femenina", dice y afirma que como referentes Tini y Lali son sus preferidas.

Con un show que suma animaciones, pantallas LED y un grupo de bailarines, Chuli presenta su disco el 30 de marzo Gorriti Art Center y en abril estará el 11 en Niceto Lado B y el 25 en La Trastienda. "Celebro tener varios shows armados y lograr espacio en los escenarios que es algo que tenemos que conseguir las y los jóvenes para dar a conocer nuestro arte", terminó.