Ciberbullying a Mercedes Ninci: lloró al aire por los aumentos y la aniquilaron

Luego de la reglamentación del Gobierno que autorizó a las empresas de gas a cobrar desde enero un extra a los usuarios por la corrida cambiaría, todos los sectores expresaron su rechazo y malestar. Sobre esto, Mercedes Ninci se quebró al aire, cuando estaba en el programa "Todas las tardes", por Canal 9. No pudo contener las lágrimas y lloró en pleno programa.

"Me angustia mucho todo esto. No es lo que veo en la calle, es lo que siento. Me pasa a mí, nos pasa a todos, a los que no somos ricos, y a la gente que no tiene laburo de (Daniel) Scioli, ni todos los que nos venían robando", manifestó angustiada y con lágrimas en sus ojos.

Luego, le habló directamente a Mauricio Macri. "Pero yo le pido al Presidente que se de cuenta de que no podemos más. Que no nos alcanza la plata. Yo soy una privilegiada, que tengo tres trabajos y no me alcanza. Y el que no tiene laburo, menos. No es que no queremos pagar, pero no nos alcanza", insistió.

Pese a su explicación, en las redes sociales se rieron y la criticaron por su "sensibilidad tardía". Incluso algunos cuestionaron el episodio ocurrido en marzo del año pasado, cuando cubría la declaración de Cristina Fernández de Kirchner.

"¿Era K y no lo sabíamos?"; ironizó un usuario y siguieron otros: "Siempre supimos que Mercedes Ninci era una desequilibrada emocional"; "La cheta de Mercedes Ninci le cayó la ficha y a vos que sos un asalariado criado a mate cocido no?"; "Mentirosa, se te terminó el sobre?"; fueron algunos de los mensajes.

Q buen acting el d mercedes ninci eh jaja

Cm aquel.q fingio q la sacaron los d la campora

Cm cuando tosia en un movil x ponerse cerca d dnd tiraban gases lacrimogenos — Pablo (@joven8591) 10 de octubre de 2018

A Mercedes Ninci no le alcanza o no le da. — Agosto o lo otro ♦ (@jazzistico) 10 de octubre de 2018

Hiciste llorar a Mercedes Ninci, ahora es personal. pic.twitter.com/u3T9sZoErq — Cristian Andres (@cristian__o) 10 de octubre de 2018

No lo ví. Pero lo agudo que debe llorar Mercedes Ninci.

O sea, a la cheta de Mercedes Ninci le cayó la ficha y a vos que sos un asalariado criado a mate cocido no? — pepi (@mariacartolina) 10 de octubre de 2018

Lo único bien que hizo Cambiemos hasta el momento es hacerla sufrir a Mercedes Ninci. Punto para ellos. — No me importa (@MatiasL80) 10 de octubre de 2018

Mercedes Ninci llora el tarifazo de Macri, no sin antes pegarle al "ladrón de Scioli y todos los ladrones del gobierno anterior". Otra que se creyó que estaba invitada a la fiesta. Tengo el pecho lleno de alegría. — Jonathan (@tehache_b) 10 de octubre de 2018

Ayer Mercedes Ninci lloró porque Macri nos va a convertir en Venezuela y Navarro se peleó con Moreno. Días atrás Fito Páez había dicho que nunca fue K. Y Mirtha lleva tiempo indignada con Mauricio. Al final la grieta era un charquito (de barro). — Julian Perez Porto (@jperezporto) 10 de octubre de 2018