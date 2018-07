Cinthia Fernández, a juicio con Defederico: “No es justo lo que aporta y no es lo que corresponde"

Separados desde hace más de seis meses, la ruptura de Cinthia Fernández y Matías Defederico pasó por todos los estados de ánimo. En un principio, la modelo buscó, de cierta forma, superar la crisis, pero fue el propio futbolista quien aseguró en su momento que la separación era definitiva y señaló que se le acabó el amor por ella: "Siento que se terminó el amor de parte de los dos".

Consumada la ruptura, Cinthia reveló que irá a juicio con el ex jugador de Huracán e Independiente por la cuota alimentaria de sus tres hijas. “No es justo lo que aporta y no es lo que corresponde, por eso voy a juicio. Él considera que el número es otro. Yo laburo y para mí no pido nada”, señaló la participante del Bailando por un sueño.

El futbolista es padre de Charis, Bella y Francesa.

Al mismo tiempo, en diálogo con Los Ángeles a la mañana, la modelo aseguró que habla bien de ella luchar por el bienestar de sus hijas. “Entendí que habla bien de mí como mujer pedir lo que corresponde porque son mis hijas, pero también de otra persona”, sostuvo.

En esa línea, Cinthia no ocultó su felicidad al enterarse que Defederico finalmente no participará del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli, show que sí la tendrá a ella como una de las máximas candidatas a quedarse este año con el título. “¡Estoy feliz!”, se sinceró.

Consultada por el notero del ciclo de El Trece, luego de ensayar una suerte de “bailecito de la victoria”, disparó: “¿Sabés lo que era eso? Una carnicería. Hubiera estado bueno para el programa pero no era apto para mi familia”.

Cinthia Fernández y sus hijas.

Y agregó: "Él me lo planteó cuando se estaba por reunir, ¿y qué querés que le diga? ¿Que lo mate?”. Para Cinthia, el futbolista se bajó del Bailando por un sueño para no quedar expuesto ante millones de personas. “¿Sí se bajó para que no exista esa “carnicería”? No, porque pensó”, cerró al modelo, quien al parecer habría encontrado el amor en los brazos del rosarino Martín Baclini.