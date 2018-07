Cinthia Fernández estalló de bronca al enterarse de que Defederico jugará en Arabia Saudita

Mientras el ex futbolista de Huracán se divierte en las redes sociales con su nueva pareja, su ex mujer enfureció al enterarse que se irá a jugar por un año al Al Kawkab.

Luego de algunos encontronazos con su ex mujer, Matías Defederico volvió a encontrar la felicidad en los brazos de una joven de 26 años. Se trata de Priscila Leskiw, quien no perdió la oportunidad de compartir en su Instagram Stories fotos con el futbolista a los besos. “Algún día alguien te va a abrazar tan fuerte que tus partes rotas se unirán de nuevo”, le agregó a una de las postales.

Priscila Leskiw, la mujer de 26 años que conquistó a Defederico.

Lo cierto es que al ver que la noticia cobraba cada vez más fuerza en las redes sociales, el ex jugador de Huracán e Independiente decidió manifestar a su manera que la relación va en serio y publicó una imagen con un llamativo reclamo para Leskiw. "Dale, pi. Tengo hambre", se lee en la publicación, junto a la foto de la comida cocinándose.

El ida y vuelta de Defederico con su novia.

Por su parte, la morocha de 26 años le devolvió el gesto con un cariñoso mensaje dedicado a su flamante pareja. "Así me espera mi bebu", escribió Leskiw con la postal de la cena y un corazoncito para acompañar sus dulces palabras.

Pero pese al feliz momento que vive el jugador, su ex, Cinthia Fernández, volvió a estallar de bronca con él al enterarse que jugará un año completo en el Al Kawkab de la primera de Arabia Saudita: “Me da pena por las nenas. Mi bronca es por mis hijas. Es un año y es mucho tiempo”.

Cinthia manifestó su enojo con su ex.

Furiosa por la decisión de su ex, Cinthia explotó al aire en Involucrados –donde trabaja como panelista- y disparó: "Estaría bueno que recapacite, yo ya se lo pedí de forma privada. Mañana va a ver a las nenas, pero hay que correrse un poco del régimen de visitas hasta el último día. ¿Se va un año y respeta el régimen de visitas dos días? Tendría que hacer un poquito más de esfuerzo”.

La popularidad de la joven aumentó en las redes sociales.

En medio de su reclamo, la modelo aclaró que sus quejas no tienen nada que ver con la noticia de que Defederico comenzó una nueva relación. “No está trabajando y tiene bastante tiempo libre. Sé que tiene que hacer las valijas, pero las hijas son lo más importante que tiene en la vida", dijo.

Y sumó: "Me van a salir a decir resentida, y no tiene nada que ver. Yo celebro que esté bien porque si bien no tenemos una buena relación, es el papá de mis hijas y celebro que se sienta feliz. Esto es aparte, no tiene nada que ver con que justo salió la noticia de que está en pareja".

Defederico y Priscila salen desde hace pocas semanas

Los nuevos reclamos de Cinthia se suman a la noticia de que irá a juicio con el futbolista por la cuota alimentaria de sus tres hijas. “No es justo lo que aporta y no es lo que corresponde, por eso voy a juicio. Él considera que el número es otro. Yo laburo y para mí, no pido nada”, había señalado la participante del Bailando por un sueño la semana pasada.