Cinthia Fernández le hizo juicio a Defederico por alimentos: "A mis hijas les falta el padre"

Después de advertir tiempo atrás que llevaría a la Justicia a su ex pareja, Matías Defederico, se dio a conocer que Cinthia Fernández finalmente denunció al futbolista por no cumplir con la cuota alimentaria de sus tres hijas: Charis (5), Bella (5) y Francesca (3). Vale aclarar que el ex futbolista está instalado en Grecia, país en el que fue contratado para jugar en el Apollon Limassol.

Visiblemente angustiada, reveló en Involucrados, ciclo que se emite por América, que le inició acciones legales a Defederico para intentar que sus hijas puedan mantener la calidad de vida a la que están acostumbradas. "Tuve que iniciar un juicio por alimentos porque la estoy pasando mal. Es muy difícil. Ustedes me ven correr de acá para allá”, detalló.

Según la modelo, hay días que se debe quedar ensayando –es participante del Bailando 2018- hasta las cinco de la mañana, provocando que duerma tan solo dos horas para seguir cumpliendo con el resto de su agenda laboral. “Lo tengo que hacer porque yo cumplo con mi parte de madre y lo único que estoy pidiendo es que él cumpla con la cuota”, sostuvo.

Y agregó: “Él me estaba pasando una plata y ahora me pasa menos del mínimo de lo que me tiene que pasar. El juicio de alimentos no nos sirve a ninguna de las dos partes, es todo súper prolongado y, mientras tanto, la que la pasa mal y la que no llega fin de mes soy yo. Le agradezco a América, que tengo este trabajo, y al Bailando, pero no llego. Es mucho estrés”.

Con sus ojos llenos de lágrimas, la modelo detalló que su angustia se debe a la poca cantidad de tiempo que les dedica a sus hijas. "Yo no estoy acostumbrada a estar tanto tiempo sin mis nenas. Yo sé que todas las mamás laburan y llegan cansadas, a las 8 de la noche, pero yo ayer no vi a mis hijas y no estoy acostumbrada a eso”, explicó, muy conmovida por esta situación.

Y sumó: “Ellas ya tienen una falta por el padre y no quiero que les falte la madre, pero no queda otra, porque si yo no falto no tienen el mismo nivel de vida que siempre tuvieron, y no hablo de lujos. Pero ellas me dicen: '¿Mamá te vas a trabajar?'. Y es horrible. Eso es lo que más me duele, la falta de tiempo. Pero no tengo otra escapatoria”.

Por último, Cinthia aclaró que no quiere tener un conflicto con su ex pareja, pero remarcó que no le encuentra otra solución a este problema. “Solo quiero que le dé a las nenas lo que corresponda. No quiero que nadie me mantenga, los gustos míos me los doy yo”, cerró.