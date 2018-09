Claudia Villafañe blanqueó al fin su relación con Taiana: "Ya estamos comprometidos, no necesitamos la alianza"

La ex de Maradona habló en exclusivo con Intrusos y contó detalles de cómo se encuentra su situación sentimental, cómo espera a su nieta, y la relación con su ex marido.

La ex esposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe, dio detalles sobre su relación con Jorge Taiana, con quien sale hace tiempo. En dialogó con Intrusos adelantó que no está en sus planes volver a casarse como tampoco comprometerse, pero remarcó que se encuentran “en un gran momento”,

“No me volvería a casar, ni a convivir. Ya estamos comprometidos, no necesitamos la alianza. Son muchos años, más de diez”, dijo ante la insistencia de los periodistas del panel. Sin embargo, afirmó que Taiana no tiene relación alguna con Dalma o Giannina.

La chicas de la familia Maradona felices por la llegada de la nueva integrante.

Al mismo tiempo, Dalma contó sus sensaciones ante la noticia de que iba a ser abuela nuevamente. ''Me tuve que guardar la noticia, me taparon la boca, mal. Creo que ella está haciendo una tira y quería comunicarlo primero en el trabajo y aparte se cumplieron los plazos para poder contarlo’’, contó.

Tras cinco años de relación, Dalma le dio el sí a Caldarelli el 23 de marzo de este año. Los novios se casaron ante la presencia de un juez de paz en el complejo Torres al Río, en Vicente López, y la gran fiesta se llevó a cabo sábado 31 de marzo en un salón en Pilar.

Ahora, a poco más de cinco meses de contraer matrimonio con su compañero de la secundaria favorito, la más grande de las hijas que tuvo Maradona con Claudia Villafañe anunció que está esperando a su primera hija, fruto del apasionado romance que atraviesa con el economista.

La actriz utilizó su cuenta de Instagram para dar la feliz noticia: “Y de repente llega el día donde nada te duele tanto y te dedicas sólo a ser muy feliz. ¡Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida!. No será primicia de nadie porque, por suerte, pudimos guardar el secreto”.

Y siguió: “Tampoco quiero mentir cuando me pregunten, por eso les cuento que vamos a ser tres. Empezamos esta familia con toda la ilusión y el amor del mundo. Tan buscada, tan deseada y tan amada bebita linda. Tenemos una felicidad que no nos entra en el cuerpo”, escribió.

Será la primera nieta mujer del ex DT de la Selección y el tercer nieto en total, ya que Maradona es abuelo de Benjamín Agüero -el hijo que tienen en común Sergio Agüero y Gianinna Maradona- y de Diego Matías, fruto de la relación entre Nunzia Pennino y Diego Jr.

La pareja deseaba casarse de manera "íntima".

Rápidamente, las felicitaciones se multiplicaron en las redes sociales y surgió solo una pregunta frente a semejante noticia publicada por Dalma. ¿Diego ya sabe que va a ser abuelo? Dalma y Andrés, el economista y ex rugbier, se pudieron de novios en 2013 y mantuvieron resguardada la fecha del casamiento hasta el último momento, al igual que ésta muy feliz noticia.

En cuanto a su relación con Maradona y la denuncia por violencia de género, Claudia afirmó que la causa sigue su curso. "Puede quedar de lado la situación sobre la violencia de género. Siempre estuve dispuesta a hablar. Pero nunca se presentaron a ninguna mediación. Ellos no tienen la misma predisposición de nosotros. Esto va a seguir hasta que la Justicia lo decida", dijo junto a su abogado, Fernando Burlando.