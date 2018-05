Cocaína, rock y la internación en la era Fito: los años más oscuros de Fabiana Cantilo

Mientras prepara un nuevo disco, al que titulará como Cura de Piedra, Fabiana Cantilo ofreció una sincera entrevista, donde repasó su carrera y los oscuros momentos que le trajo su adicción a las drogas.

Cantilo reveló abiertamente su batalla contra las drogas.

"A los 22 probé por primera vez la cocaína y ese fue el horror", reveló la artista. "Tenés adentro a Mister Hyde y cuando tomás algo como la cocaína te sale con el histrionismo. Aparte, todos los problemas psicológicos, como el padre faltante y un montón de cosas interesantes, que después me enteré que se suplantan con la cocaína. Pude dejar todo y probé varias veces. Antes de estos cinco años limpia, recaí tres veces. Pero me levanté: eso se lo adjudico a un espíritu inmortal que yo tengo desde antes".

Así, Cantilo relató en diálogo con el diario Clarín que se internó en clínicas de rehabilitación varias veces sin resultado. "Viviendo con Fito Páez en Pampa y Estomba, estuve cuatro días sin dormir porque era todo muy nuevo y sentía que me elevaba. ¡Pero no me elevaba nada! ¡Estaba redrogada! Me llevaron: me vino a buscar mi hermano Leo Paz y estuve un mes adentro".

En ese marco, la artista tuvo palabras de elogio hacia Páez, con quien vivió un noviazgo de varios años. "El trataba de ayudar; no es adicto. Fito elige. Era un tipo maravilloso, y yo me sentía muy cuidada con él", recordó.

Ejercicio y meditación

Además, Cantilo celebró estar libre de drogas y enumeró al ejercicio físico y la meditación como sus dos principales recursos para mantenerse "limpia".

Fito y Fabiana tuvieron un apasionado noviazgo y aún mantienen una relación amistosa.

"Es interesante cómo aprendí a escuchar al cuerpo, a llevarlo a las palabras y esta nueva ciencia de decodificación genética es muy buena porque siento que se modifican cosas. Por eso tengo más conocimiento de quién soy y qué necesito", explicó.