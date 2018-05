Codazos y desaires: una famosa escrachó a "Pampita" y su "séquito de amiguitas"

Todo sea por figurar. Carolina "Pampita" Ardohain quedó expuesta después de que una famosa revelara un incidente que protagonizó la modelo junto a su grupo de amigas en el evento organizado por la Cruz Roja.

Acusaron a la modelo de tener aires de diva.

¿Quién fue la víctima? Naty Franzoni. La encargada de mandar al frente a la modelo fue Flor de la V desde su programa de televisión, espacio que utilizó para hacer público el desaire que había sufrido su panelista durante la gala.

"¡Contá cómo te tacklearon!", arengó Flor. "Ay, fue tremendo. Pero no vamos a contarlo", intentó esquivar Franzoni. Pero la conductora no le perdonó el episodio a la ex de Benjamín Vicuña y la mandó al frente, junto a sus amigas Barbie Simons, Julieta Novarro, Ángeles Balbiani y la DJ Puli Demaría.

La movilera acusó a Pampita y su séquito de amigas.

"Encontramos al productor que estaba hablando con Pampita, dijimos ‘hagamos foto’ y las chicas fueron cayendo de a uno. Porque 'Pampita' no anda sola, es como la serie yanqui en la que aparece la popular y hay cinco chicas de cada lado. Así son ellas", reveló Flor.

Pero, al momento de la foto, algo sucedió: "Todas se acercaron para la foto, Naty estaba en la punta, alguien dijo ‘vamos para adelante’ y ¡pam!”. La panelista, con humor, reforzó: "¡Me volaron!".

Ni lenta, ni perezosa, la conductora remarcó que se encontró a "Pampita" a la salida del evento. “Le dije: 'No sabés con quién te metés'. Son cuchilleras. Te tacklean peor que un Puma. Les mando un beso a las chicas porque a estas hay que tenerlas siempre de amigas”.