Contó todo: Calu Rivero habló del "miedo" que sintió por culpa de Darthés

Habló de excesos, angustia y temor. Calu Rivero ya no se calla nada y está dispuesta a desenmascarar a Juan Darthés desde que reveló que se sintió “acosada” por el actor cuando ambos eran protagonistas de “Dulce amor”, la tira que se emitió por Telefe hace cinco años.

“Bajo el ojo de la cámara, empezaron sus excesos inapropiados”, explicó en diálogo con la revista Hola.

Calu habló de su denuncia contra Darthés.

A pesar del éxito que generaba por aquel entonces la historia de amor de Telefe, Calu se vio obligada a interrumpir su participación en la tira porque, según ella, fue víctima de acoso por parte de su compañero.

Rápidamente, Darthés salió a desmentir a su ex compañera, aseguró que nada de lo que se había dicho era verdad y señaló que iba a llevar todo esto a la Justicia.

Darthés la denunció por “daños y prejuicios” y recibió dos días después de su fuerte testimonio la citación a una audiencia de mediación. “Era un mundo absolutamente desconocido para mí. El estómago se me tensionó y sentí miedo, decidí quedarme, cambié mi pasaje para encontrármelo cara a cara y que quedara claro que era yo quien decidía enfrentarlo”, explicó Calu.

La actriz denunció por acoso a Darthés.

Durante la nota, Calu explicó cómo fue recibir una citación judicial de parte del actor y recordó sobre el día de la mediación: “Reviví la angustia que pasé pero también sentí el poder de la verdad. Me hizo sentir más valiente y orgullosa de mí. No hay nada más sanador que hablar, me alivió mucho hacerlo. Al salir de la mediación me sentí en paz”.

Al ser consultada sobre qué fue exactamente lo que ocurrió en aquel set de grabación, la actriz detalló: “Yo estaba en mi lugar de trabajo, era mi primer protagónico, tenía 25 años, atravesaba el mejor momento de mi carrera. Allí, bajo el ojo de la cámara, empezaron sus excesos inapropiados, que no eran parte del guión”.

Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. @marourivero @ritadelvallem @JOSEDANTONA pic.twitter.com/T8Hg1uaXVW — CALU RIVERO (@riverocalu) 12 de diciembre de 2017

Y continuó: “Como se hace habitualmente entre los actores, lo hablé con él, le dije que me incomodaba lo que estaba haciendo, se lo reiteré muchas veces, se lo mandé por escrito a través de mensaje directo de Twitter. Pero no cesó“.

Según Rivero, esta situación también se la hizo llegar a oídos de los representantes de Darthés por aquel entonces y a los productores de Dulce amor. Pese a esto, según contó, le pidieron silencio “para proteger la novela”. Y lo hizo. Ella cumplió y renunció al éxito de Telefe.

Calu Rivero se refirió a la denuncia de acoso contra Darthés.

Según relató, aquella decisión la afectó laboralmente y decidió alejarse de la actuación porque tenía miedo de que le volviera a ocurrir algo similar con otro actor. De esta manera, decidió cambiar de rubro y se volcó a su faceta de DJ. “Actuar es de a dos, salvo que hagas un monólogo, y si no podía confiar en mi compañero, ¿qué podía hacer?”, dijo.

Y agregó: “Tenía que irme a otro lado. Fue horrible, una lucha conmigo misma. Hay que tener mucha valentía para exponer públicamente la conducta inapropiada de un galán, padre de familia y felizmente casado. Hay que estar fuerte para lo que viene. Como me dijo mi abogado: ´Casco y a aguantar las balas´”, remarcó, con respecto a las nuevas denuncias contra Darthés.

Rivero confesó que inició acciones legales contra su ex compañero para evitar otros acosos.

Calu Rivero se encuentra instalada desde hace un tiempo en Manhattan, Nueva York, y desde allí sigue el minuto a minuto de las nuevas denuncias públicas contra el actor. A sus ya conocidas acusaciones, se le sumaron los dichos de Anita Coacci y Natalia Juncos, las cuales aseguraron haber sufrido situaciones de acoso con el galán hace varios años atrás.