Corazón y pases cortos: escuchá el increíble relato "apto para cardíacos" del Superclásico

Un partido distinto merecía una idea nueva. Boca-River jugaban la primera final de la Copa Libertadores en la Bombonera y Radio Colonia decidió desdramatizarlo. Por eso la emisora ideó un originalísimo relato "apto para cardíacos", despojado de la megaeuforia, la teatralidad y la locura que habitualmente descargamos en el fútbol. El relator Ernesto Caimi probó "bajar un cambio" y llevó adelante el partido en un tono calmo, sin gritos, incluso con música New Age en lugar de ruido ambiente, y los consejos del cardiólogo Gonzalo Díaz Babio. En la vereda opuesta al presidente Mauricio Macri, quien había dicho: "¿Sabés la presión que va a ser eso? El que pierde tarda 20 años en recuperarse, es una final que se juega mucho, se juega demasiado", la emisora uruguaya pensó lo contrario: que había que bajar la presión, especialmente entre los simpatizantes. Perder un partido, por más que sea la Libertadores, no es la muerte de nadie. O por lo menos, no debería serlo.

En diálogo con BigBang, Díaz Babio contó cómo se involucró con la iniciativa y qué le pareció.

-Nos parece una idea muy interesante, porque está estadísticamente comprobado que este tipo de encuentros deportivos aumentan en las 24, 48 horas siguiente los eventos cardiovasculares. En ese marco, la radio se planteó hacer un relato relajado, "apto para cardíacos" y llamaron a la Sociedad de Cardiología, de la cual formo parte.

-¿Y usted cómo se integró?

-Creo que estuvo bien, aunque yo no estoy acostumbrado al ambiente radial. Aproveché el momento con consejos para cuidarse, para concientizar. "Quizás sería útil que me hiciera un chequeo en algún momento", aprovechemos el partido bajando el consumo de sal, moderando el alcohol, caminemos un poquito en el entretiempo... "

El relato "apto para cardíacos"

-¿La música New Age sirvió para algo o fue una sobreactuación?

-Yo creo que fue útil la música en lugar del ruido ambiente, porque ayudaba al clima que se quería buscar y le sirvió al relator para moderar sus propios ánimos, mantenerse tranquilo.

-¿De qué cuadro es? ¿Lo puede decir?

-(Risas). Claro, yo soy un cardiólogo, no un periodista deportivo. No tengo problemas en decir que soy de Boca.

-¿Cree que Guillermo podría hacer algún cambio para bajar el riesgo cardíaco de los hinchas de Boca en la revancha en el Monumental?

-(Risas)... Es una buena pregunta, pero me supera un poco. Puede ser, pero no me corresponde opinar sobre eso.