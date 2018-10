Corta la bocha: Ivo Cutzarida se sumó al club de los hombres que no se reconstruyeron

El actor y ex precandidato a jefe de Gobierno porteño, Ivo Cutzarida, realizó unas polémicas declaraciones contra las personas transexuales ayer en el programa Confrontados, que se emite por Canal 9. "El hecho de que te cortes el pito y los testículos y te pongas un vestido no te hace una mujer, nunca vas a ser una mujer, y si naciste mujer nunca vas a ser un hombre", manifestó.

"No podés modificar la naturaleza porque vos querés, que te sientas mujer no te hace mujer. Me refiero a los términos biológicos de la naturaleza desde hace millones de años. Para que exista vida humana tiene que haber un espécimen del sexo masculino y otro del sexo femenino", explicó el actor.

Rápidamente los periodistas del ciclo le preguntaron su opinión sobre el caso de la vedette Florencia de la V, que ya había sido atacada por otros periodistas y personalidades de los medios argentinos por su condición sexual. "Es una persona que nació hombre, tiene el sexo masculino y vive su sexualidad como le parece. Para mí no es mujer. Si querés que le diga 'Flor', le digo así porque soy educado y respetuoso. Le digo 'sos hermosa, respeto todo lo que sentís' pero es lo que ella siente no lo que es naturalmente. No vas a quedar embarazado nunca, no vas a menstruar, no vas a tener un útero, no vas a producir un óvulo", agregó.

El actor realizó polémicas declaraciones.

Cutzarida se sumó así a la ola de fallidas declaraciones que vienen sucediendo en el último tiempo contra las mujeres transexuales. Uno de los más conocidos fue el caso del periodista Jorge Lanata que sostuvo que Flor de la V es un “trava con documento”. Por ese episodio el periodista fue denunciado por la capo cómica.

La vedette y el periodista protagonizaron un fuerte cruce.

Las declaraciones se dan en la misma semana en la que el conducto radial, Rolando Hanglin, cargó contra la igualdad entre el hombre y la mujer por las polémicas restricciones del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA). “Hay una institución muy importante que se llama UMA, Unión de Mujeres Argentinas. Yo no pedí entrar ahí. Hay docenas de círculos de mujeres y son todos discriminatorios, pero está bien, son asociaciones privadas, me parece perfecto. Yo voy a peluquerías de hombres generalmente. ¿Cuál es el problema?”, sostuvo Hanglin en declaraciones al diario La Nacion.