Costa, la humorista de Santiago Del Moro defendió a Jey y destrozó a Pampita: "No es Susana Giménez"

Gonzalo Costa es dueña de una fuerte personalidad que la caracteriza y que la llevó a formar parte del equipo de El Club de Del Moro –el ciclo radial que lidera Santiago Del Moro por la FM 100- y a lucirse sobre las tablas con “Yo no hablo así”, el espectáculo que supo protagonizar sobre el escenario del Maipo Kabaret hasta los primeros días de marzo de este año.

Costa disparó contra Pampita.

Invitada a la redacción de BigBang, Costa no evitó tocar cada aspecto de la farándula y se metió de lleno en el intenso cruce entre Carolina “Pampita” Ardohain y Jey Mammón, a quien no tardó en elogiar por su reacción al aire que desencadenó el feroz enojo de la modelo.

“¡Qué bien estuvo Jey, bravo! Me tienen harta con que a Pampita, porque le pasó lo que le pasó y porque tiene hijos, no se le pueda decir nada. ¿Por qué no se le puede decir nada a Pampita? Si ella opina de las otras, le hace la vida negra a Nicole y a Sol Pérez”, disparó.

Según reveló, los maquilladores que trabajan diariamente con la producción de Pampita Online le contaron que la Chica del clima “vive llorando” por culpa de Pampita. “La habrán obligado a defender: ´defendela a Pampita porque si no, no salía más´. Jey estuvo bárbaro, es horrible que te pase eso”, sostuvo, con respecto a la incómoda situación que vivió el humorista.

Costa remarcó que la televisión “es un negocio y no un servicio” y aclaró que el error de Pampita fue no haberse disculpado con Mammón. “Lo hacen ir, lo presentan y lo hacen desfilar, un humorista no está para eso. No es un instagramer que habla estupideces en el tren, es mucho más profesional que todos los que se sientan ahí”, explicó.

Costa en la redacción de BigBang.

Y agregó: “A un hombre tan importante como es Jey, no le pudieron dar espacio porque había otra nota, perfecto, pero no lo rebajes así. Porque una cosa es que te lo haga Tinelli, que es el señor de la televisión y se lo hacía apropósito, y otra es que lo haga Pampita. Encima le dice ´Joy´. No loca, lee la ficha si no sabés pronunciar un nombre. No sos Susana…”, finalizó.