Cris Morena habló de los caprichos y romances de la “China”, pero todo “con amor”

“Que no me escuche Benja”, advirtió entre risas la productora.

No se olvida

La relación entre Cris Morena y Eugenia “la China” Suárez logró recomponerse después del cimbronazo que sufrió cuando la rubia, en pleno éxito final de Casi Ángeles, decidió bajarse de la banda y la dejó “de garpe” de cara a la gira despedida que tenían adelante los Teen Angels.

Cris Morena recordó cómo fue trabajar con la "China" Suárez.

Y, aunque desde hace años que mantienen una buena relación y Morena se convirtió en una de las embajadoras de la ropa de la “China”, la productora recordó en su paso por el ciclo Cortá por Lozano cómo fue trabajar con la actriz cuando todavía era una adolescente.

La "China" Suárez le agradeció el comienzo de su carrera a Cris Morena.

Primero, la producción le mostró un video que la propia Eugenia había enviado. “Quería agradecerte por haberme elegido en ese casting con mis diez años, aunque era muy sobreactuada, no sé cómo me elegiste. Gracias a vos y a tus programas me di cuenta cuál era mi vocación, mi pasión. Estoy feliz de que la vida nos haya reencontrado ya de más grandes”.

Cris Morena habló del apasionado detrás de escena del romance entre la "China" y Tacho Riera.

Cris agradeció el mensaje. “Amo a esa mujer, la quiero mucho. Con todos tus caprichos, tus locuras, no sabés lo que te quiero, Eugenia. Y cuando ella me habla, me acuerdo de todas las que hizo”. Verónica Lozano, con picardía, le recordó el apasionado romance de la “China” con su compañero de elenco, “Tacho” Riera.

En su momento, la "China" se bajó del final de Teen Angels y se complicó la relación con Cris.

“¡Que no nos escuche Benja! Acordate con Tacho. Eran dos fuegos. Me acuerdo de los gritos en el pasillo. Yo decía: ‘¿Por qué esta tanada?’”, disparó, entre risas. Rápida de reflejos, aclaró: “Me encanta la familia que armó, sus dos hijas son bellas y me encanta que esté conmigo ese día (por el homenaje a Romina Yan). Hay ciertas personas que necesito que estén a mi lado”.