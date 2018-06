¿Crisis antes de dar el sí? Apareció una supuesta amante de Ponce de León, la pareja de Flor Peña

El 12 de octubre del año pasado, Florencia Peña se convirtió en mamá por tercera vez: ya tenía a Tomás, de 15 y a Juan, de 9 años, frutos de su relación anterior con el músico Mariano Otero. La actriz dio a luz a Felipe, quien había pesado 3,5 kilogramos y es producto de la relación que mantiene con el abogado Ramiro Ponce de León.

Flor Peña se casará en diciembre.

A raíz del nacimiento, Ponce de León –que pasa la mayor parte de su tiempo en su Salta natal- decidió proponerle matrimonio a la actriz. Ambos darán el sí el 7 de diciembre, en Tolombón, una localidad ubicada a diez kilómetros de Cafayate en un evento en el que se espera la presencia de más de 150 personas, entre familiares y amigos de ambos.

Pero mientras la pareja organiza la fiesta, la cual será en el Altaluna Boutique Hotel & Spa, se conocieron unos chats que ponen en offside al abogado. En Radio Urbana entrevistaron a Belén González, que aseguró que Ponce de León intentó seducirla y hasta le pidió fotos mientras organizaba el casamiento con Peña.

La chica de 22 años señaló que hace aproximadamente un mes el salteño comenzó “a darle toques” en Facebook. “Me dio cuatro toques en menos de 5 minutos… yo le devolví 3 toques, él me escribe directamente por Messenger donde me pidió el número de celular. Ramiro Ponce de León me parecía atractivo, y estaba viendo que era una persona grande”, detalló.

Siempre según el relato de la supuesta tercera en discordia, el abogado le escribió al WhatApp preguntándole “cosas o si salía” con amigos y hasta le pidió fotos. "Me dice que tiene un hijo….Me pide foto y que le regale una más. Recién estaba por entablar una conversación y me dio un poco de cosa mandarle una foto, no lo conocía, no sabía que era él“, sostuvo.

Y continuó: “A mí me parece raro cuando me manda su foto. Cuando me enteré que era la pareja de Flor Peña me dio muchísima bronca porque es un tipo que se está a punto de casar, hay criaturas de por medio. Creo que debe ser consciente que un poco conocido es. Fue justo en mi caso que yo no sabía quién era y no se cuidó en eso, mandó fotos y después las borró”.

Flor Peña había dicho que no creía en la monogamia

Según González, durante la conversación que mantenían a Ponce de León “le cayó la ficha” ensu intento de aventura y decidió borrar las fotos y dejar de hablarle. “Me dio bronca. No me metería con alguien que está en pareja, yo le pregunté si era soltero, quería saber en qué terreno estaba. Me costó entenderlo de porque esas fotos, tuve que armar un rompecabezas”, explicó.

Y agregó: "No puedo responder si lo llegue a ver, prefiero guardármelo. Nunca me nombró a Florencia. Se está por casar en diciembre, era algo que no corresponde, me dio muchísima bronca. Me parece un sin vergüenza, yo casi muero, me sentí muy incómoda. Si estuviese soltero no me pondría en pareja, me parece fachero, pero podría ser para una noche”.

¿Hay crisis antes de dar el sí?

Cabe recordar que la actriz y el salteño tienen pensado hacer la boda todo al aire libre, sin carpas ni pistas. Además, la propia Flor Peña remarcó menes atrás que no creía en la monogamia y que estaba ciertamente dispuesta a mantener un matrimonio abierto. ¿Seguirá pensando lo mismo?