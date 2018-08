Cuadros de "El Sapo" en su casa y ¿una tercera temporada?: Roly Serrano y su paso por El Marginal 2

Tras el éxito de la primera temporada, El Marginal regresó a la pantalla chica en forma de precuela. La segunda parte de la miniserie producida por Underground rompió un récord para la TV Pública en su debut: a los veinte minutos, tuvo un pico de 11,3 puntos de rating, para terminar promediando 9,6. Y una de las grandes incorporaciones de la tira fue la de Roly Serrano.

El actor le da vida “El Sapo Quiroga”, un déspota sanguinario con un poder inmenso adentro y afuera de la prisión. En diálogo con BigBang, Serrano reveló que “no puede creer” la gran repercusión que tuvo su personaje en este tiempo y hasta confesó que tiene cuadros y pinturas del criminal que atormenta la cárcel de San Onofre en algunas paredes de su hogar

El Sapo Quiroga, el personaje de Roly Serrano.

“Hay un fervor extraordinario por el personaje. Nunca viví una cosa así, ni siquiera soñado es. Uno sueña a veces cosas y yo soy un tipo bastante soñador….pero vivir esto que estoy viviendo, yo no lo puedo creer. Es un éxito extraordinario. Es una miniserie que tiene fans por todos lados”, dijo.

En esta segunda temporada, ocho capítulos bastan para entender cómo fue que los hermanos Borges (Claudio Rissi y Nicolás Furtado) llegaron a San Onofre y de qué manera lograron controlar el poder dentro del penal, hasta ese momento manejado por “El Sapo Quiroga”.

En ese contexto, Serrano advirtió que le encantaría ser parte de una tercera temporada de El Marginal, aunque aclaró: “Si hubiera una tercera temporada, sería anterior a El Sapo o posterior a los Borges. Uno nunca sabe lo que va a pasar”.

¿Habrá una tercera temporada de El Margional?

Según detalló en diálogo con este portal, nunca habló con el director sobre las razones que llevaron a El Sapo a terminar en la cárcel de San Onofre, pero advirtió que no es un delincuente común: “El Sapo no es un delincuente común, nunca hablamos de cómo llegó a San Onofre. Es un tipo que fue jefe de una gran banda, pero hablamos de que no es un delincuente común”.

Y agregó: “Es un tipo cabeza, pensador, calculador, pero no fue un raterito que cayó ahí. Fue un jefe de banda poderoso”. Según contó, intentó emular el personaje que hizo Marlon Brando en Apocalypse Now. “Me interesaba esa cosa oscura y turbia, además del aspecto que también daba para armarlo”, sostuvo el actor, quien tuvo que pelarse para encajar con el personaje.

Rita, el personaje de Verónica Llinás.

Roly Serrano y Verónica Llinás –que interpreta a la jefa del servicio de asistencia social de nombre Rita- protagonizan algunas muy violentas escenas durante la serie, por esta razón Serrano remarcó que es importante que los actores se permitan “pasar” algunos límites.

“Hay como una convención en el trabajo, donde con algunos actores te permitís pasar el límite sin traspasar el límite. Siempre hay un límite de cuidado y respeto, Verónica es una súper profesional y cuando me enteré que con ella íbamos a hacer esas escenas me morí de amor”, manifestó.

El Marginal regresó a la pantalla chica en forma de precuela.

Y cerró: “Porque es una actriz que admiro muchísimo y es una persona extraordinaria. La escena ya estaba hecha antes de hacerla porque el grado de profesionalidad de Vero es increíble. Hablamos dos cositas y dejamos fluir cada uno lo que tiene. Lo potenciamos”.