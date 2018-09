Cuatro curiosidades sobre la vida de Gustavo Cerati en el cuarto aniversario de su muerte

A cuatro años de la muerte de Gustavo Cerati, repasamos varios recovecos poco conocidos de la vida de uno de los músicos más importantes de la historia latinoamericana. Y, como bonus track, recordamos dos canciones que sólo tocó en vivo una sola vez.

Primer matrimonio

Seis años antes de casarse con la modelo chilena Cecilia Amenábar, madre de sus hijos Benito y Lisa, Cerati tuvo un primer matrimonio con Belén Edwards.

Cerati junto a su primera esposa, Belén.

Ambos contrajeron enlace por civil en 1987 y la unión duró sólo un año durante el cual ella trabajó con Soda Stereo como vestuarista. Actualmente, Edwards está en pareja con Roberto Costa, fundador del sello Pop Art.

La ideóloga del look

El look inicial de Cerati y de sus compañeros de Soda Stereo fue ideado por Anastasia "Tashi" Chomyszyn, quien se convirtió en novia del vocalista luego de conocerlo en uno de los recitales de la banda.

Con apenas 15 años, la adolescente se dedicó a brindarle a la banda una estética similar a la de The Cure, con pelos parados, maquillaje pálido y camisas vintage.

Atleta y visitador médico

Durante su adolescencia Cerati fue un habilidoso deportista y practicó natación y atletismo. Con esta última disciplina, logró un segundo puesto en una competencia intercolegial. Además, poco tiempo después de finalizar la escuela trabajó brevemente como visitador médico, antes de dedicarse a la música.

Un encuentro insólito

En los '90, conoció a Axl Rose, cantante de Guns N' Roses, de manera casual e insólita en las calles de la ciudad norteamericana de Los Ángeles.

"Estaba comprándole un vestido a mi mamá, y una mujer dominicana me estaba tratando de direccionar hacia qué lado podía comprar", relató el músico en una entrevista radial. "De golpe siento a alguien que se me pone atrás, me agarra de la cintura y se esconde. Me doy vuelta y era Axl Rose".

Según relató Cerati, el vocalista quiso utilizarlo como una especie de escudo para ocultarse ya que una fan "con cara de loca" lo estaba persiguiendo.

Los inéditos

Las canciones Aire y Meditar, ser tu propio altar, son canciones que Cerati creó especialmente para el espectáculo Música para despertar en el teatro Metropolitan de México DF en septiembre de 2001 pero que nunca grabó.

En el concierto, el concepto unificador de las canciones era el de unir la música occidental con la oriental, por eso contó con la presencia de un grupo de monjes budistas músicos.