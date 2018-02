Cuernos y mentiras: la oscura trama de la separación de Fede Bal y Laurita Fernández

Este miércoles 14 de febrero se celebra, como cada año, el día de los enamorados. Es una jornada especial para disfrutarlo en pareja y decirle a tu otra mitad lo mucho que la amas. O algo así representa esta festividad que, al menos, por el lado de la farándula no está teniendo el impacto deseado. A la confirmada separación de Jimena Barón y Juan Martín del Potro se le sumó la de Laurita Fernández y Federico Bal. Sí, otra vez en verano.

�� Mi chico malo Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el Ene 2, 2018 at 10:32 PST

Para colmo, según trascendió, la historia sería similar a la primera separación de los tortolitos. Durante el verano del año pasado, el actor le confesó el affaire que había mantenido en Villa Carlos Paz con Flor Marcasoli. Esto llevó a la pareja a distanciarse durante varios meses, hasta que decidieron reconciliarse en plena participación del Bailando por un sueño.

2 0 1 8 ! ❤️ Una publicación compartida de Laurita Fernández (@holasoylaurita) el Dic 31, 2017 at 9:01 PST

Ojo, el hijo de Carmen Barbieri le había prometido o jurado amor eterno a la bailarina y conductora, asegurándole que no tendría ojos para otra mujer. Si bien la reconciliación tenía solo una condición: no cometer el mismo error, un nuevo desliz de Fede puso en jaque definitivo a la pareja y desencadenó una nueva separación del verano.

Según reveló Ángel de Brito, la relación entre Laurita y Fede Bal “se terminó y es definitiva". "La bomba del día es el final de la relación entre Laurita y Fede Bal. No llegaron a San Valentín, porque la separación no es de hoy y no hay vuelta atrás en esta relación. Laurita dejó a Fede Bal antes de viajar a Disney, lugar al que fue a trabajar y no de vacaciones", explicó.

El conductor de Los Ángeles a la mañana –muy amigo de la bailarina- detalló que durante todo el verano los ex Bailando se la pasaron discutiendo. "Tuvieron un verano de muchos cuestionamientos, algunos laborales y otros más personales, porque Fede sentía que ella no lo acompañaba tanto”, remarcó el jurado del Bailando.

Y continuó: “Laurita lo acompañó en todo el mal momento de la abuela (Anita Caputo, quien falleció el último 5 de febrero) y esa es la última vez que estuvieron juntos en persona. No se había acabado el amor pero con lo que pasó sí se acabó. Días después del fallecimiento de Anita, Laura confirmó una sospecha que tenía y que venía arrastrando hace unos días”.

Según el periodista de espectáculos, el hijo de Carmen le volvió a ser infiel y de una manera “que le dolió mucho más” que la vez anterior. "El viernes pasado, Laurita lo llamó a Federico y le dijo 'acá se terminó la relación entre nosotros'. ¿Qué dijo él? 'Nada que ver, es mentira, son rumores, te están llenando la cabeza'", sostuvo.

Y al mismo tiempo señaló que Carmen Barbieri podría haber sido cómplice de su hijo: "No sólo está comprobada (la infidelidad), sino que hay testigos. La chica es del medio y trabaja en una de las obras del verano y parece que hay una cómplice en la relación clandestina porque no la quiere nada a Laurita. Es una compañera y un familiar de él".

Donde más cómodo me siento, el escenario Una publicación compartida de Federico Bal (@balfederico) el Ene 31, 2018 at 4:14 PST

De Brito explicó que se enteró de esta noticia por alguien que habría escuchado ¡a los gritos! Una conversación telefónica de Laurita con el acto. “Ella escuchó a Laurita decirle a Fede: 'Pensé que iba a ser otra, boludo. ¡Se terminó! Pensé que ibas a ser distinto, cortamos acá'. Parece que Fede usaba una cochera de su mamá que tiene cerca del teatro para llevar a esta chica a su camioneta y llevarla hasta su casa. Y parece que el chiste de la cochera Carmen lo hizo varias veces en su monólogo. Casi todo el elenco de Magnífica sabe de la relación de él con esta mujer", concluyó el periodista de espectáculos. ¿Será la definitiva?