Dale play: las cinco canciones más populares de Aretha Franklin

La cantante Aretha Franklin pasó a mejor vida lo que dejará un vacío en la comunidad artística que ella, como la reina del soul, supo fomentar. Para recordarla en Big Bang te vamos a dejar algunos de sus mejores temas.

I say a little prayer

Uno de los temas más conocidos de la cantante pero no de sus más exitosos. Lanzado en 1968 dentro del álbum "Aretha Now", llegó a estar como el tercer disco más vendido de ese año.

Respect

Fue el mayor éxito de su carrera. Después de su lanzamiento fue interpretado por una decena de artistas. Lanzado como single en 1967, "Respect" llegó a la cima de los charts en los Estados Unidos.

Think

Si bien el tema fue lanzado en 1968 su remasterización a fines de los 90 le dio una nueva vida.

You make me feel like a natural woman

Este tema fue uno de los últimos que cantó en vivo antes de su muerte en una recordada presentación en el Kenedy Hall en donde se puedo ver como el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se emocionó y lagrimeó un poco. Por pedido del ex jefe de Estado, Aretha Franklin ya había cantado en su asunción en 2009.

Freeway of love

La década de los 80 la encontró a Franklin en la búsqueda de un nuevo sonido que se adapte a las tendencias de ese entonces. En 1985 lanzó "Freeway of love" que logró el tercer lugar en la lista de los más escuchados en los Estados Unidos.

Bonus track

Durante varias ocasiones en las elecciones presidenciales de 2008 se manifestó a favor de quien resultó electo, Barack Obama, y como no podía ser de otra manera el jefe de Estado le pidió que cantara en la ceremonia de asunción.

Sus temas estuvieron en varias películas, de las cuales en algunas participó. Sin embargo ninguna escena alcanzó la popularidad que tuvo el momento en que en "La boda de mi mejor amigo", protagonizada por Julia Roberts, en la que todos los personajes cantaron "I say a little prayer for you" en el medio de un almuerzo.