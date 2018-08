"Dale salida a ese chapulín": el terrible ciberbullying de los fans de Lhoan a Charlotte

Lhoan, se sabe (los que saben quién es Lhoan), denunció golpes y arañazos de su novia, Charlotte Caniggia, quien tiempo atrás habia denunciado que él lo golpeaba. Esta noche, el joven posteó en Instagram una foto de su rostro maltrecho, con la consigna No dejen de luchar por sus sueños que de la mano de #DIOS los sueños se cumplen ..!!�� (Sí sí, Hashtag Dios, porque el altísimo quiere estar bien altísimo en las tendencias de Instagram). El posteo desató una gran animosidad contra Charlotte. Sus enemigos se expresaron, como es habitual en estos casos, de manera bien agresiva. ¿Hablamos de Ciberbulling? Algo así. Algunas chicas le quieren sacar el novio a Charlotte: está bien, nadie es dueño de nadie, etc.

Arrancamos suavemente: rubiluanal (¿cómo separar en términos el nombre de esta chica?) propuso: "Vení conmigo yo no te voy a golpiarrr". Bien, no es tan grave.

Sin embargo, otras fans son más agresivas. Tal es el caso de la enfática romichocolatito, quien propone, lisa y llanamente, "dale salida a ese chapulín". Escribe -es una manera de decir- lo siguiente:

romichocolatito@lhoanar mira que yo estoy chapa eh...pero tu chica de fue de tema....es re feo que te peguen xq lo pasé y así quedé, sicológicamente te enfermas...pero al punto de que te dejé la cara así....�� Consejitos de mamá,hace de cuenta;si te eh visto no me acuerdo. CHAU!!!!!! �� Creo q ni tu mamá te lo hizo y si yo fuera tu mamá la cago a trompadas�������� sos un chico joven y bonito,todo pasa y nadie muere de amor,me lo decía un ex! Muchas fuerzas �� y dale salida a esa chapulín ��

Seguimos entrenando duro�� Una publicación compartida de Lhoan (@lhoanar) el 2 Ago, 2018 a las 4:14 PDT

Cuatro días atrás, Lhoan había seguido un video que lo mostraba entrenando en "en cueros" : Fue entonces cuando marisa.dit le dedicó un mensaje inequívoco a Charlotte: Sos una robacunas! Cabeza de toronja! ¿Qué le habrá querido decir?

Guadalupe Balcarce fue aún más allá y escribió un comentario en el cual "chiflada" es la palabra más suave que le dedica a la hija del Hijo del Viento: " Estas todo rasguñado, q chiflada la trola de tu novia, déjala q vaya a un psiquiatra, sacatela de encima", en el estilo despojado e imperativo que la caracteriza.

En Twitter continúa el hostigamiento Graciela Costello apuntó dura y parejo en todas las direccciones. A la señora le caen igual de mal los dos y quiso que el mundo no dejara de saberlo. Para ello recurrió al Twitter de Ángel de Brito, verdadero Lhoanólogo: